Cuba es "el origen de todos los problemas de América Latina"

“Estamos viendo un compromiso más creciente, en este momento en Washington, tanto de parte del Congreso como de la Casablanca, para ser más agresivos en el tema cubano, en el tema venezolano, en el tema nicaragüense. Recientemente el vicepresidente (Mike) Pence, cuando empezó a hablar en la OEA del tema de Venezuela, comenzó por Cuba”, dijo este jueves el periodista y político cubanoamericano Tomás Regalado en el Interamerican Institute for Democracy (IID).

“Para mí esto es importante porque veo la voluntad, por lo menos, de que hay un país que está apoyando la libertad en estos tres países”, manifestó Regalado durante el ciclo Conversaciones con Carlos Alberto Montaner, desarrollado por el destacado escritor y periodista cubano, presidente del IID.

El tema central de la charla fue El colapso venezolano, y además de Regalado contó con otro experto en temas mediáticos y políticos del hemisferio, el empresario y político venezolano Marcel Granier, presidente y CEO de Radio Caracas Televisión (RCTV) y gerente general de 1 Broadcasting Caracas (1BC), corporación de medios fundada en 1920.

“El origen de todos los problemas que hay en la América Latina, es Cuba”, precisó Regalado, para quien los castristas “son como los chicos malos de este hemisferio”.

Sobre las posibilidades reales de democratizar Cuba y los países atrapados en el socialismo del siglo XXI, el exalcalde de Miami argumentó que hay “oportunidades coyunturales” porque “ahora en Cuba hay mucha confusión. El cubano no sabe quién manda en Cuba. La confusión de la doble moneda es cada vez peor. Y cada vez que Venezuela se deteriora más, Cuba se deteriora más económicamente”.

La fuerte influencia del régimen cubano en el país suramericano fue un tema cardinal en el encuentro: “Maduro es el mejor presidente cubano que ha tenido Venezuela”, expresó Granier. A lo que Regalado agregó: “Ellos (el régimen cubano) dirán que es bruto, pero es nuestro bruto”.

A la pregunta de “por qué Estados Unidos le ha vuelto a poner atención a Cuba”, el veterano periodista contestó:

“El presidente (Donald Trump) se da cuenta de que son temas que resuenan, que llegan a diferentes comunidades. Entiende que, filosóficamente, la gran base que lo apoya a él, está de acuerdo que se denuncie a (regímenes) como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y además de que los liberales están haciendo un esfuerzo, como una cosa de último esfuerzo, de evitar esa política de mano dura, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua”.

“Los castristas piensan que ya los cubanos están acostumbrados a vivir en periodos especial, en la cosa aquella de la caldosa, que se reunían en una calle y le echaban a un agua hirviendo a lo que había para repartirla como una cosa pavorosa de la segunda guerra mundial”, señaló Regalado, quien está convencido de que “Hemos entrado en una etapa donde vamos a ver medidas más fuertes, lenguaje más fuerte contra estos países que no lo veíamos desde hace muchos años”, expresó Regalado.

¿Pero se va a pasar del lenguaje a la acción?, preguntó Montaner.

“Creo que sí. Si se logran poner en práctica muchas de las cosas que anunció Trump, como cambio de política hacia Cuba, y algunas se han puesto en práctica. Al punto de que lo único que está dando renta en Cuba, sabemos, es los cruceros, porque los turistas que quieren ir a Cuba no quieren ir a los hoteles por temor a ser penalizados por el Departamento del Tesoro. De modo que la gente se queda en los cruceros. Están dando resultados algunas sanciones”, señaló.

El experimentado reportero y director de noticias, recordó que “los chavistas compraban condominios por docenas (en Miami), con dinero de la corrupción” y celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos al régimen venezolano.

Recientemente Regalado fue nombrado director de Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), y supervisará las funciones de Radio y Televisión Martí, y la página web martinoticias.com.

“Me da mucha alegría porque esto es para mí no un nuevo trabajo, sino un nuevo reto, un compromiso, una deuda que yo tenía con Cuba, una deuda que yo tenía con mi padre y con los compañeros de mi padre que estuvieron décadas en las prisiones del régimen de Castro. Yo pensé que ya lo había hecho todo, pero esa oferta me la hicieron y como aquello de El padrino, es una oferta que no se puede rehusar”, expresó.

Por su parte Granier calificó de “desesperada” la situación actual de Venezuela.

“Es un país que está en estos momentos en un callejón sin salida. Hay mucho desánimo entre la gente, los líderes de la oposición han perdido mucho prestigio, no han logrado ponerse de acuerdo en cuál es la prioridad, todos tienen muchos sueños, muchas aspiraciones, y mientras esté este régimen, la prioridad es la salida del régimen. Es un país que ha perdido toda su energía vital. Es una sociedad civil que ya no se atreve a expresarse, por la magnitud de la represalia, por la cantidad de complicidades, por la fuerza disuasiva del gobierno. Un país que ha perdido toda su capacidad industrial y comercial. Ya la industria petrolera está arruinada”, dijo Granier.

“Venezuela está en manos de una mafia peligrosa, una mafia que ha demostrado además su poder de intervención en otros países. Hoy día la gente cree que eso está disminuido porque ya los jefes no están en el poder: Lula está en la cárcel, hay un gobierno mucho más progresista en Chile, pero todavía está el problema de Nicaragua, donde Venezuela ha metido la mano hasta los hombres, está el problema de Bolivia, Ecuador no se ha resuelto del todo”, contextualizó el intelectual.

¿Hasta qué punto el gobierno cubano tiene influencia sobre el gobierno de Maduro?, indagó Montaner.

“Son los dueños de Maduro. Tengo 18 años diciéndolo. He visto cómo fueron penetrando todos los servicios de inteligencia, todas las oficinas de registro. Lo que han hecho con el tema del registro público es increíble. Ellos controlan todo lo que tiene que ver con identificación, con pasaporte, con el registro civil, nacimientos, matrimonio, defunciones”, aseveró el venezolano.

“No tengo la menor duda de que controlan el Ejército. Por un lado han sido muy hábiles en el manejo de la corrupción y los militares venezolanos han demostrado ser muy proclives a la corrupción. Esa es una de las grandes fallas de la democracia venezolana, que nuestros gobiernos no lograron imponer la fuerza civil sobre las fuerzas militares. Los militares nunca terminaron de aceptar que ellos tienen que rendirle cuentas y estar subordinados al poder civil”, añadió.

Según Granier, “de los tres lugares, Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay que centrar la atención en Nicaragua, que es el más vulnerable. Ortega ha demostrado ser más dueño de su destino que Chávez (…) Ortega se ha vuelto muy codicioso, como le pasa a todo revolucionario. Y si se logra algo con Nicaragua, y se le dan ciertas garantías a Ortega, eso debilitaría mucho a Venezuela”, aseguró.

“China ha entendido el mensaje de Trump. Los chinos están preparados para hacer concesiones financieras. ¿Cómo pueden ser Ortega. Maduro o los Castro tan brutos de no entender que después de China vendrán ellos? Ortega sabe que su final puede ser parecido al de Noriega o al de los Ceausescu”, aseguró.

Granier lamentó que los venezolanos de a pie “han perdido veinte libras de peso corporal (…), lo ves en la calle, cómo la gente ha perdido peso, ha perdido ánimo”. Para el periodista y empresario, las dos únicas posibilidades de deponer el régimen castrochavista en su país, son “el golpe militar o la rebelión militar”, subrayó.

Conversaciones con Carlos Alberto Montaner es una serie de entrevistas a diversas personalidades del hemisferio, realizadas por el presidente del IID, encaminadas a indagar en problemáticas que afectan la libertad, la democracia y la estacionalidad y los derechos humanos en las Américas.

Tomás Regalado

Nacido en Caracas en 1947, se desempeñó como alcalde de la ciudad de Miami desde 2009 hasta 2017. Es además de director del Interamerican Institute for Democracy. Como exiliado cubano ha estado siempre comprometido con la democracia y la libertad de expresión. En varias ocasiones se manifestó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, contra las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

Regalado es uno de los más experimentados periodistas hispanos en Estados Unidos. Fue el primer corresponsal de noticias internacionales de la WFAB. Cubrió varios conflictos bélicos en África y Centroamérica, ha sido editor de noticias de América Latina, presentador de programas noticiosos en radio y televisión, director de noticias, columnista del Miami Herald, y ha visitado casi 80 países. Entrevistó a los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter, y a otras personalidades claves de la nación.

En 1983 se convirtió en el primer cubanoamericano miembro del cuerpo de prensa de la Casa Blanca, viajando con Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton. Acompañó a los presidentes a las cumbres desde 1983 a 1993, y se encontró con figuras mundiales como Mijaíl Gorbachov, Boris Yeltsin y Anwar Al Sadat.

Marcel Granier

Nacido en Caracas en 1941, Granier es pionero de la radiodifusión, la televisión, y las transmisiones vía satélite e Internet en su país. Abogado, periodista y empresario, se unió a RCTV en 1969. Se casó con Dorothy Phelps Tovar, nieta del empresario y explorador William H. Phelps Jr., fundador en 1953 de Empresas 1BC y de RCTV, tercer canal establecido en Venezuela. En 1976 comenzó a dirigir Primer Plano, un programa de entrevistas polémicas, que ha transmitido eventualmente durante décadas.

En 2007, por difundir la realidad del régimen dictatorial de Hugo Chávez, el entonces mandatario ordenó revocarle la licencia de transmisión de RCTV, pese a que la concesión no se vencía hasta el 2021. Aunque los grupos de oposición al chavismo protestaron y los venezolanos salieron a las calles a mostrar su apoyo a la legendaria televisora, el domingo 27 de mayo de 2007, las 11:59 de la noche, RCTV finalizó sus transmisiones. De manera fulminante el régimen incautó los equipos de transmisión de RCTV y comenzó a transmitir la señal TVes, un nuevo canal estatal.

RCTV se vio forzada a convertirse en canal de cable y satélite bajo el nombre de RCTV Internacional, que luego Chávez también cerró. En 2009, RCTV Internacional ganó el premio Canal de televisión del Año. Pero sus emisiones concluyeron en 2010 por orden la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, organismo que regula, supervisa y controla las telecomunicaciones en Venezuela), bajo el pretexto de que la empresa “no había transmitido mensajes oficiales del gobierno, incumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2015 al Estado venezolano y le ordenó restablecer la frecuencia a RCTV, alegando que "En el presente caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de las ideas y opiniones", dijo la CIDH. Actualmente RCTV funge como casa productora, realizando programas para otras importantes cadenas.

Carlos Alberto Montaner

Nacido en La Habana en 1943, Montaner es escritor, periodista, analista político. Ha publicado casi una treintena de títulos. Tenía 17 años cuando fue detenido en 1960 por “impedir que la dictadura comunista consiguiera consolidarse”. Fue condenado a 20 años de presidio pero escapó de la cárcel para menores y se asiló en la embajada de Honduras, desde donde comenzó su largo exilio compartido entre Madrid y Miami.

Entre sus ensayos más celebrados internacionalmente están: La libertad y sus enemigos, Las raíces torcidas de América Latina, Viaje al corazón de Cuba, Los latinoamericanos y la cultura occidental, No perdamos también el siglo XXI, así como Manual del perfecto idiota latinoamericano y Fabricantes de miseria (estos dos últimos coescritos junto con Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa).

Los ensayos de Montaner son elocuentes reflexiones sobre las fisuras sociales, culturales y políticas que afectan a las sociedades contemporáneas, sobre todo a Latinoamérica; miradas que no ha podido apartar de los conflictos, personajes y motivaciones que describen sus novelas. Entre sus últimas ficciones están Tiempo de canallas y Otra vez adiós.

Interamerican Institute for Democracy

El IID se ocupa de la promoción de los valores de la libertad, los derechos humanos, la democracia y la institucionalidad en el continente americano, como pilares para alcanzar el bienestar de los ciudadanos en estados viables con altos índices de desarrollo social, económico, cultural y político.

Este tanque de pensamiento, con base en Miami, cuenta con un importante fondo editorial de casi medio centenar de títulos en español e inglés, y realiza continuos debate de ideas, estudios académicos, así como proyectos locales que ayuden a mejorar la vida en los países americanos.