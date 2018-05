ICLEP denuncia acoso permanente de policía política contra periodistas en Cuba

Citaciones, interrogatorios, multas y amenazas de prisión tienden un círculo alrededor de periodistas independientes y activistas del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en la isla, denunció este lunes la organización.

"En 10 días la Policía Política ha desatado diferentes operativos en diferentes localidades de Cuba contra los periodistas y directivos del ICLEP, con el saldo de 18 hechos represivos contra los comunicadores ciudadanos", senaló el ICLEP en un comunicado.

La organización, que defiende los derechos de los comunicadores en la isla, detalló que el pasado 24 de abril fuerzas represivas interrumpieron la realización de talleres de periodismo en dos localidades de la capital cubana, y los participantes recibieron amenazas de arresto.

En medio del taller que tenía lugar en la sede del medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero, "nueve periodistas fueron amenazados con ser arrestados", mientras que Daniel González, organizador del evento, fue citado por la policía, interrogado "por actividades provocativas y contrarrevolucionarias", y amenazado con ir a prisión.

Ese mismo día, pero en Artemisa (60 km al suroeste de La Habana) la Seguridad del Estado "citó e interrogó en la unidad de la PNR del municipio Candelaria, a cuatro periodistas del ICLEP, entre los que se encontraba el director de Monitoreo y Evaluación del instituto, Alberto Castaño Echenique, y la directora del medio de comunicación comunitario El Majadero de Artemisa, Misleidys Sierra, indicó el comunicado.

Según el informe del ICLEP, los cuatro periodistas fueron amenazados con ser encarcelados si continúan con sus actividades informativas.

Al día siguiente, el 25 de abril, el periodista Castaño Echenique fue nuevamente interrogado y amenazado con ser encarcelado en la prisión de Taco Taco, agregó el comunicado.

El 26 de abril, el director ejecutivo del ICLEP, Alberto Corzo, y la directora del medio de comunicación comunitario Cocodrilo Callejero, Martha Liset Sánchez, fueron citados e interrogados en la unidad de la policía política en Colón, Matanzas, por el jefe de enfrentamiento de la Contrainteligencia de la Seguridad del Estado, identificado como Capitán Orlando Figueroa, dijo el ICLEP.

El Instituto señaló que ambos periodistas fueron acusados de mercenarios, subversión y actividades ilícitas, y amenazados con ser llevados a prisión, entre otros motivos, por incitar a las personas a pronunciarse en contra de la revolución.

"Durante el interrogatorio, que duró alrededor de una hora y media, el policía político les aseguró que impondrán multas a todos los reporteros ciudadanos que escriban en el medio de comunicación comunitario Cocodrilo Callejero", indicó el ICLEP.

Otro hecho represivo citado por el informe fue el arresto de Alberto Corzo el pasado 2 de mayo, en la terminal de ómnibus de la provincia Matanzas, desde donde fue conducido a la Dirección Provincial de Operaciones de la Seguridad del Estado. Una vez en el lugar, Corzo fue interrogado por el jefe de enfrentamiento contra actividad contrarrevolucionaria en la provincia, Coronel Richard David, señaló el ICLEP.

“De forma amenazante y firmándome con una vídeo cámara los oficiales me indicaron que me bajara del ómnibus”, expresó el directivo del ICLEP y aseguró que “en todo momento durante la detención, el traslado y el interrogatorio me estuvieron firmando con una vídeo cámara”.

Tras el incidente, Corzo fue multado con 150 pesos moneda nacional por supuestamente violar disposiciones de seguridad al no querer ser filmado.

El 4 de mayo, el periodista y director de Amanecer Habanero, Daniel González, fue "citado, interrogado y amenazado de prisión por segunda vez en unos 10 días, en la unidad territorial del Capri en La Habana. En esta última ocasión le levantaron acta de advertencia por sus actividades periodísticas", indicó el comunicado de ICLEP.

Durante el interrogatorio, González fue cuestionado por su quehacer periodístico, fundamentalmente por la distribución del periódico Amanecer Habanero en las localidades Belén y Jesús María en La Habana Vieja, añadió el informe.

(A partir de un comunicado del ICLEP)