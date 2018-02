Activista denuncia violación permanente de derechos de comunidad LGBTI en Cuba

El médico y periodista independiente cienfueguero Nelson Gandulla detalló este lunes a Martí Noticias la situación de discriminación laboral y educacional que enfrentan a diario los integrantes de la comunidad LGBTI en Cuba.

Con relación a las escasas posibilidades de abogar por sus derechos, el también presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, recordó que en Cuba no hay legislaciones que puedan ayudarlos al respecto.

"Los ataques físicos a miembros de nuestra comunidad por parte de ciudadanos, o de pandillas en varias zonas de la capital cubana, y los arrestos arbitrarios en sitios de encuentro, forman parte de las acciones de las autoridades policiales" contra la comunidad, recordó Gandulla.

La fundación que dirige Gandulla, surgida en mayo de 2014, es considerada por el régimen cubano como un proyecto subversivo, por eso la “mayor severidad por parte de la policía siempre recae contra aquellos que integran los grupos opositores”, dijo el activista.

Según Gandulla, los activistas han sido muy críticos con el régimen y han exigido el respeto a sus derechos, y poner fin a la discriminación, motivos por los que han enfrentado la represión de las autoridades.

La Fundación por los Derechos LGBTI no cuenta con respaldo ni ayuda del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), presidido por Mariela Castro, hija del gobernante cubano Raúl Castro. Gandula dijo que esa institución, a pesar de hacerse reconocer como una Organización No Gubernamental, "no representa a la comunidad (LGBTI) en la isla".

Gandulla sostiene que esa entidad responde a los intereses del gobierno, por estar suscripta al Ministerio de Salud Pública cubano, y destacó que le han encomendado la tarea de “limpiar la homofobia histórica que ha mantenido durante todos estos años la revolución cubana".

(Con reporte de Ivette Pacheco)