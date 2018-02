Canciller venezolano se reúne con Castro; Tillerson plantea opción de que militares venezolanos derroquen a Maduro

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien fue recibido el jueves en La Habana por el general Raúl Castro, aseveró que junto a Cuba mantendrán "la unidad y estrategias contra las intromisiones y amenazas militares" de EE.UU.

" Vienen grandes desafíos, y por eso, en parte, nuestra visita. Para informar y compartir la realidad venezolana y poder coordinar los pasos en política exterior e internacional", declaró el canciller.

Ese mismo día el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, planteó la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro, pero dijo que no sabe si realmente va a ocurrir.

En un discurso en la Universidad de Texas en Austin antes de un viaje a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, insistió en que el Gobierno del presidente Donald Trump no promueve un “cambio de régimen” en Venezuela, pero destacó que sería “más fácil” si Maduro decidiera dejar el poder por su propia cuenta.

Tillerson predijo que habrá “un cambio” en Venezuela y destacó que Estados Unidos, cuyas relaciones con el gobierno socialista en Caracas se han deteriorado sostenidamente, desea que sea pacífico.

La aprobación de Maduro ha caído a mínimos por la golpeada economía, una inflación rampante y la escasez de productos básicos, camino a los comicios presidenciales antes de mayo en los que buscará la reelección.

“No hemos abogado por el cambio de régimen o la destitución del presidente Maduro. Hemos abogado por que vuelvan a la Constitución”, dijo Tillerson cuando se le preguntó si la destitución del venezolano era necesaria o si Estados Unidos jugaría un papel en ella.

Sin embargo, sugirió la posibilidad de que las propias fuerzas armadas venezolanas tomen medidas, pero no ofreció evidencias de que Estados Unidos tenga información de inteligencia que respalde esa idea.

“En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, sostuvo. “Si este será el caso o no, no lo sé”.