Balsero cubano obtiene asilo político en Islas Caimán

El Tribunal de Apelaciones de Inmigración otorgó el miércoles el asilo político a un migrante cubano detenido en Islas Caimán desde diciembre de 2016, informó el diario Cayman Compass.



El hombre, cuya identidad no fue revelada, dijo que esperaba noticias del Gobierno sobre su próxima liberación del Centro de Detención de Inmigrantes de George Town, y ser trasladado a una residencia en Gran Caimán, donde ahora tiene el derecho legal de vivir y trabajar.



El abogado Alastair David, quien representó al cubano, dijo al diario Cayman Compass que el activismo político de su cliente lo convirtió en un firme candidato para la condición de refugiado y le permitió probar un temor fundado de persecución, de acuerdo con los criterios establecidos por la Convención de Refugiados de 1951.

El sistema legal de las Islas Caimán para los solicitantes de asilo político ha sido fuertemente criticado por expertos que cuestionan el largo tiempo de espera que tienen que afrontar los solicitantes. Mientras el asilo es otorgado, los migrantes permanecen detenidos.

El Gobierno de Islas Caimán no ofrece ayuda legal gratuita a los solicitantes de asilo, quienes tienen que pagar un abogado para defender su caso.

Otros cuatro cubanos enfrentan repatriación

El diario dijo que este viernes se espera que cuatro migrantes cubanos sean repatriados a la isla. Dos mujeres, madre e hija, detenidas en George Town por más de un año, dijeron a Cayman Compass que optaron por regresar a Cuba porque no podían pagar un abogado privado.

“Las mujeres dijeron que ellas también habían sido detenidas en Cuba por su activismo político, y por distribuir propaganda pro democracia”, afirmó el reportaje.

El cubano que obtuvo finalmente asilo político llegó a Caiman Brac, con un grupo de compatriotas, el 6 de diciembre de 2016. Los migrantes, que viajaban hacia Centroamérica, tuvieron problemas con el motor de la embarcación que quedó atrapada en los arrecifes. Tras permanecer once días oculto, el cubano abordó un avión a Gran Caiman y se entregó a las autoridades pidiendo asilo político.

En julio del pasado año, el cubano hizo titulares en la prensa local cuando escapó del Centro de Detención y fue capturado horas después por la policía. Por ese hecho, el juez Valdis Foldats lo sentenció a tres meses de cárcel en la prisión de Nortward.

Días antes de su fuga, el cubano habló con Cayman Compass y expresó su frustración por su prolongado tiempo de detención, recuerda este jueves un amplio reportaje del diario.

El migrante isleño dijo que no le habían dado actualizaciones sobre su caso; tampoco la oportunidad de comparecer ante el tribunal. "Ya he hablado en varias ocasiones con funcionarios de Inmigración en el centro y les he dicho que quiero presentarme ante el tribunal. No me han dado una respuesta. Su excusa es que hay personas que han estado aquí por más tiempo que yo y que tengo que esperar”.

Poco antes de su fuga, el cubano, cuya identidad se desconoce, realizó una huelga de hambre y escribió una carta abierta a la gobernadora Helen Kilpatrick para atraer la atención del gobierno a su caso, recordó el reportaje.

(Redactado por Pablo Alfonso, con información de Cayman Compass)