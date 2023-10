Apagones masivos en toda Cuba; empresa estatal anuncia venta de paneles solares

Por tercer día consecutivo las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba promediaron más de 900 megavatios, con afectaciones durante las 24 horas del día. Este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba (UEC) pronosticó para el horario pico una afectación de 973 Megavatios.



En medio de esta crisis electroenergética en el país, la empresa estatal Copextel anunció el inicio de la venta de paneles solares a un costo de 515,546 pesos cubanos, a partir del mercado cambiario oficial de un dólar por 120 pesos, informó el Canal Caribe de la Televisión Cubana.



Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, junto al desabastecimiento de alimentos y la disminución del transporte, incrementan el malestar entre la ciudadanía, dijeron cubanos residentes en ocho provincias de la isla a Martí Noticias. Los entrevistados consideraron como una falta de respeto al pueblo la anunciada venta de paneles solares a precios inalcanzables para la mayoría de la población.



En Pinar del Río hay apagones de más de 8 horas. La falta de combustible ha traído, además, como consecuencia, una merma de las producciones del agro, explicó el campesino Esteban Ajete Abascal.

“Es una afectación que realmente va a dejar secuelas, porque es que ya esto es invivible, la situación que estamos viviendo en el país en estos momentos, por encima de la hambruna, de los altos precios”, señaló el agricultor.



En el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos de Matanzas, Armando Abascal afirmó que muchas madres no están llevando los niños a la escuela porque no tienen ni qué cocinarles.



“En Carlos Rojas se está yendo (la electricidad) de 8 a 10 horas. El malestar es general, si los cubanos no tienen que llevarse a la boca porque los precios de los productos están inmensos, ¿cómo tú crees que van a comprar un panel solar?", argumentó el activista.



Juan Alberto de la Nuez Ramírez vive en Aguada de Pasajerosen Cienfuegos. Desde allí dijo a Martí Noticias que un saco de carbón vale 800 pesos, única alternativa para cocinar los alimentos en estos momentos.



“En las 24 horas del día, la está tumbando alrededor de 12 horas. Todos sabemos que va a ser una mentira que van a vender paneles para toda la población, aparte de que es difícil tener el dinero”, opinó el opositor.



En la ciudad de Santa Clara, el emprendedor Yoel Espinosa Medrano aseguró que es una burla la anunciada venta de paneles solares, la que, en su opinión, solamente beneficiará a una minoría y a la élite gobernante.

“Hay apagones de 12 horas. Sin corriente un país es muerto, y sin corriente hay muchas necesidades de todo tipo... de transportación, porque los servicentros tampoco tienen para distribuir la poquita gasolina”, recordó el cuentapropista.



Desde la ciudad de Camagüey, Leydis Tabares señaló que las carencias son múltiples en el territorio. “Ayer estuvimos casi todo el día sin electricidad. Para un remate de todas esas cosas, no había harina en la panaderías de Camagüey. Entonces, sin corriente, sin agua y sin comida”, advirtió.



Eldris González Pozo, residente en la ciudad de Santiago de Cuba, contó que además de los apagones hay una paralización del transporte por falta de gasolina, y por la canasta básica solamente vendieron tres libras de azúcar y arroz.



“Bueno, aquí se está yendo (la electricidad) más de siete horas; la ponen un ratico y de ahí la vuelven a quitar”, dijo.



La situación también es crítica en Guantánamo, destacó Miguel Ángel López Herrera. “Hasta 10 horas diarias de apagones, no perdonan ninguna hora. El pueblo está que no aguanta más”, dijo.



Y en Mayarí, en la provincia de Holguín, los prolongados apagones afectan la cocción de los pocos alimentos disponibles, argumentó Teresa Miranda Céspedes.



“Anoche se llevaron la corriente de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ya ahora la quitaron de nuevo. La gente no duerme de noche, esto no tiene comparación, y el hambre, aquí hay gente ya que anda por la calle que parecen cadáveres”, describió la mujer.



Según la nota informativa de la Unión Eléctrica de Cuba, el martes se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día, y se ha mantenido la afectación durante toda la madrugada de este miércoles.



La máxima afectación en el horario de la noche fue de 932 MW, a las 20:10 horas coincidiendo con la hora pico.



La disponibilidad del sistema energético nacional a las 07:00 horas era de 2000 MW, y la demanda de 2520 MW, con 540 MW afectado por déficit de capacidad de generación. Se estimaba que la afectación se mantuviera las 24 horas del día, con una disponibilidad para la hora pico de 2097 MW, y una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 903 MW.



Se encontraban fuera de servicio por avería las unidades 3, 5 y 6 de la Central Termoeléctrica Renté, y la unidad 2 de la Felton. En mantenimiento fueron reportadas la unidad 5 y 6 del Mariel y la unidad 6 de Energas, en Boca de Jaruco.