Cubanos de Oriente sienten que "ya están en la opción cero", a oscuras, con hambre y sin esperanzas

Los cambios anunciados el miércoles por las autoridades cubanas debido a la falta de combustible golpean con mayor dureza a las provincias orientales de Cuba, aseguraron a Martí Noticias residentes de esa región de la isla.

Las llamadas "medidas de ahorro" han empeorado la crisis del transporte, han prolongado los apagones y han dejado a la población prácticamente desabastecida de alimentos, lo que provoca un sustancial incremento del malestar ciudadano, según indican los pobladores de estas provincias.

En Santiago de Cuba, el gobierno local anunció una drástica reducción del transporte intermunicipal.

Según Luis González, coordinador de Transporte en la provincia, las 109 rutas locales y las 101 intermunicipales van a hacer apenas dos viajes diarios, mientras que las rutas a las zonas rurales quedan reducidas a un viaje semanal.

Jaime Codorniú, director provincial de Transporte en Santiago de Cuba, reconoció que la actual crisis llega al territorio con el 60 % de sus medios paralizados por falta de piezas de repuesto, también lubricantes y mantenimiento, reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Desde la capital provincial santiaguera, en el reparto Zamorana, el cuentapropista Eldris González Pozo describió la situación: “Aquí, ahora mismitico no hay transporte, ayer tuvimos aquí siete horas sin corriente en mi localidad. A todos los centros laborales les han quitado el comedor obrero, el pueblo no tiene azúcar, ni café, ni arroz, no hay nada”.

El médico Roberto Serrano señaló por su parte que en Songo la Maya las afectaciones alcanzan al sector de la salud.

“Ya el transporte público prácticamente no existe, no hay medicamentos; en los hospitales no hay absolutamente nada y los pacientes tienen que llevarlo todo, es un desastre total lo que hay con el fluido eléctrico. Ya este país está en la opción cero, aquí prácticamente las personas, nadie, quiere saber de los comunistas estos”, advirtió el doctor.

Desde Palma Soriano, Daniel García dijo que ahora, con la agudización del transporte, no está seguro de si podrán acudir el próximo 10 de octubre a la visita de su hermano, preso político del 11 J en la cárcel de Boniato, donde cumple 13 años de condena.

“Los apagones son terribles y la situación es dura, no hay arroz, no hay otro tipo de alimento que puedan darle a la población”, explicó García.

El agricultor Emiliano González en Bayamo, provincia de Granma, aseguró que ya hay muchas afectaciones en el sector agrícola y considera que el propósito gubernamental de abastecer la canasta básica con arroz de producción nacional es inviable porque las producciones están muy deprimidas por falta de insumos.

“La corriente, prácticamente lo que nos dan son alumbrones, no apagones. Prácticamente, tu puedes poner un mosquitero y acostarte en la carretera, que no te va a matar ningún carro", afirmó.

"Creo que el pueblo no va a seguir aguantando más esta situación, tan pésima y tan complicada”, opinó el campesino.

Las Tunas enfrenta limitaciones en todos los sectores de la economía, contó desde Puerto Padre el emprendedor Vladimir Martín Castellanos.

“Ellos no están en cero, los que estamos en cero somos nosotros, el pueblo, ellos viven como reyes a costa del sudor y el sacrificio del pueblo”, enfatizó Castellanos

Dámaso Alberto Fernández, que vive en la comunidad rural de San Andrés, en Holguín, mencionó que hay un amplio despliegue policial por temor a protestas.

“Ayer había un foco de carros por acá, policías por allá, Seguridad del Estado por acá, porque ellos están temiendo nuevo un alzamiento del pueblo de San Andrés, que de nuevo salgan a la calle”, destacó Fernández.

Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco reportó: "En Guantánamo los apagones han aumentado, no se ve transporte estatal en la calle, la alimentación está muy precaria, incluyendo el pan; incluyendo esas cosas básicas que el propio Estado, según él, debe garantizar”, denunció el comunicador.