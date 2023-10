A oscuras y con menos comida, cubanos de la isla describen panorama desolador

Con prolongados apagones, la canasta básica incompleta, el impago a los trabajadores, el transporte paralizado, la inflación cuesta arriba y un incremento del malestar popular, así enfrentan los cubanos en la isla el comienzo del mes de octubre, aseguraron a Martí Noticias residentes desde varias provincias del país.



El lunes, la máxima afectación fue de 972 megavatios, mientras que las oficinas de la empresa eléctrica en los diferentes territorios están programando los apagones con duración de varias horas por circuito.

Mientras, las patanas de generación eléctrica de la empresa turca Karadeniz Holding, que funcionan como apoyo al sistema eléctrico nacional cubano, no pudieron echar a andar por escasez de combustible.



Para este martes, las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba (UEC) estimaban una afectación de 646 megavatios, esto, dependiendo de la entrada combinada de unos 274 megavatios, de lo contrario el déficit real podría ser nuevamente mayor de lo previsto.



Se encontraban este martes fuera de servicio por averías la unidad 1 de la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, y la unidad 2 de la Felton, en Mayarí, Holguín. También estaban desconectadas por mantenimiento la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel, y la unidad 6 de Energás, en Boca de Jaruco.

En la ciudad de Santa Clara vendieron este lunes, únicamente, tres libras de azúcar y tres de arroz por la canasta básica. Todo lo que deben de meses anteriores, como es aceite, café, frijoles y sal, quedó en el olvido, advirtió el comunicador independiente Guillermo del Sol.



“La libra de café en el mercado negro aquí, en Santa Clara, está a 450 pesos; el arroz, 150 pesos la libra; el frijol, 450 pesos la libra”, explicó el periodista independiente.

Desde San Juan y Martínez, en la cooperativa Hermanos Saíz, provincia de Pinar del Río, el tabacalero Osmani Poveda Hernández dijo que no hay cómo preparar la tierra para la zafra tabacalera, que debe comenzar en el mes de diciembre, y que los apagones en esa localidad son diarios.



“Aquí no han pagado todavía la divisa que nos deben de esta última zafra que pasó. Aquí, a los campesinos les asignaban cada año una cantidad de petróleo, la cual este año no existe. Ni bueyes hay”, aseguró el campesino.



Armando Abascal, que vive en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, Matanzas, también se quejó de las afectaciones del sistema eléctrico.

“Los niños que no pueden ir a las escuelas. Esto es un desastre, seis y siete horas (de apagón) todos los días. Lo que entró (a la bodega) fue un poquito de azúcar y de arroz por la canasta básica; ni sal, ni aceite”, detalló Abascal.



Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde el poblado de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, reportó que el domingo pasado sufrieron 16 horas continuas de apagón. La falta de combustible afecta también los servicios de ambulancias para transportar a los enfermos, añadió.



“Se fue (la electricidad) a las 8 de la mañana casi hasta las 2 de la madrugada; el carbón ya está a 800 pesos y es un saco pequeño... Hay un malestar inmenso en la población”, afirmó el activista.



En la ciudad de Camagüey la situación está muy tensa con los apagones y el desabastecimiento, explicó Fernando Vázquez. “Están quitando la corriente todos los días y la mayoría del transporte son los coches estos tirados por caballos, porque no hay combustible”, describió Vázquez.

William Tamayo reside en Banes, provincia de Holguín, donde el escenario actual es crítico. Sobre los cortes de la electricidad, dijo que pueden durar entre seis y siete horas.

"No hay transporte para viajar a ninguna parte en Holguín. En el mismo sector del turismo, los obreros están saliendo para su trabajo y regresan a los cuatro días a sus hogares porque no hay petróleo”, dijo, además, Tamayo.



En Baracoa hay impagos por parte de las empresas estatales y están bastante aislados y sin transporte, informó el comunicador independiente Emilio Almaguer.



“Muchas empresas están con atrasos de salarios. Se va a agravar más el problema de la alimentación y el problema de médicos también, que ya hay que ir a los especialistas en el hospital en Guantánamo”, apuntó el periodista.



Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris González Pozo destacó que la situación no puede ser más desfavorable para el pueblo. “Ayer se fue siete horas la corriente... El azúcar vale 250 pesos, una libra de arroz vale 200 pesos, los ánimos están caldeados y tremenda hambre que se está pasando”, concluyó.