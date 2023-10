Crisis de alimentos y medicamentos que aqueja a la población se recrudece en las cárceles de Cuba

El Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, en su reporte correspondiente al mes de septiembre, alerta sobre una agudización de la falta de alimentos, avituallamiento y medicamentos en los penales cubanos.



“Nosotros hablamos con muchos familiares de presos, y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal, como el avituallamiento, es por eso, por lo que se le han dado pases a presos que todavía no estaban en el régimen de tener pases, porque ciertamente, mantener las cárceles llenas, como las tienen en estos momentos, les cuesta mucho y no hay alimentos para el pueblo en forma general, imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos”, declaró a Martí Noticias Martha Beatriz Roque Cabello, supervisora de esta entidad.



El faltante de medicamentos en las cárceles es otro grave problema, aseguró Roque Cabello, quien puso un ejemplo de esta crisis: “Nosotros estábamos hablando con la madre de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH Cuba-Panamá; ella decía que el problema más malo que tiene su hijo es que no hay medicamentos para darle en este momento, a pesar de necesitarlos producto de su enfermedad”.



Periodistas independientes y activistas dentro de Cuba dieron a conocer las denuncias de dos reos comunes sobre la crisis de medicamentos y alimentos en las cárceles cubanas.

Desde el penal de Bayamo, el preso que se identificó como Daniel Arturo Reyes Benítez declaró: "Me encuentro privado de libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Granma y denuncio al teniente coronel Jorge Luis Cortell Elicea, jefe de la prisión, por no autorizar la atención médica”.





En la prisión de Kilo 7, en la ciudad de Camagüey, otro prisionero que se identificó como Alejandro Camejo Paunier denunció: “Yo soy diabético, entonces no me quieren dar ni la dieta de la diabetes, ni me quieren dar tampoco el tratamiento médico. Me van a matar aquí, sin medicamentos, sin nada, me echo los días aquí descompensado”, aseguró el preso.



Martha Beatriz Roque se refirió, por otra parte, a las arbitrariedades jurídicas en las prisiones de la isla.



“Cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a la prisión, de lo que se les acusa”, describió la supervisora del Centro de Derechos Humanos.



En el reporte mensual también se incluyen los traslados de prisioneros políticos durante el período, tal es el caso de Daniel Marrero de la Peña, enviado para Boniato el 2 de septiembre, quien se encontraba en el Combinado del Este, aún en espera de juicio.

Se suma el caso de Odette Hernández Cruzata, trasladada de la Prisión de Mujeres de Occidente para un campamento de trabajo forzado continuo y Roilán Zárraga Ferrer, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) transferido de la cárcel de Mar Verde para la de Boniato, ubicada en la misma provincia de Santiago de Cuba.



El informe destaca que le fueron negados los beneficios por seis meses más a la presa política Sissi Abascal, presuntamente por indisciplinas, según la teniente coronel, María Cristina Hernández Bacallao, directora del Penal de Mujeres La Bellotex, en Matanzas.

En el propio penal se le postergó por seis meses los beneficios a la activista María de Jesús Terrás Díaz, quien cumple 7 años de condena.



Además, el reporte menciona la negación al preso político Félix Navarro, de 70 años, de la posibilidad de ser trasladado a la prisión de Canaleta, en el poblado de Perico, donde está habilitado un destacamento para el adulto mayor.