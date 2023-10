Piden 15 años de prisión al joven que escribió carteles contra Díaz-Canel

La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 15 años de privación de libertad para Jorge Luis Boada Valdés, quien lleva encarcelado un año y siete meses por haber escrito en lugares públicos del reparto Lawton, en el municipio Diez de Octubre, la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares.

“Me trajeron la petición. Me piden 15 años, pero todavía no han puesto la fecha del juicio. Me hace falta que me hagan el juicio porque llevo más de un año preso y nada. Estoy parado en el tiempo”, dijo el preso político en una llamada desde la prisión Valle Grande, grabada por el activista Pedro Quiala.

El joven, de 29 años, está acusado de los delitos “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.

En tres ocasiones y en sitios diferentes, plasmó la frase "Díaz-Canel Sin***": en el parque ubicado en la calle 21 esquina Concepción de Lawton, en una base de taxis y en la estación de ómnibus de ese barrio habanero.

Fue arrestado el 26 de febrero de 2022, después de subir a Facebook las fotos de los carteles que había escrito. En los primeros meses de su detención, Boada Valdés estuvo en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como de Villa Marista, donde escribió de nuevo frases antigubernamentales.

“Yo siempre estuve solo y caí en esto. Puse carteles en la calle y después en Villa Marista”, aseguró Boada.

Durante el pasado mayo, estuvo en una celda de aislamiento luego de que se manifestara en la prisión vistiendo un pullover blanco al que le había escrito las frases “Patria y Vida” y” Libertad”.

Su padre, Jorge Luis Boada, considera que, con la prisión de su hijo, el régimen quiere hacer una advertencia a la población, obstinada por los cortes eléctricos, la escasez de alimentos y la falta de libertades.

En ese sentido, Díaz-Canel ha afirmado que los manifestantes “por convicción o no, están respondiendo a lo que quiere la contrarrevolución”, y “a lo que quieren los que nos tienen bloqueados, que esos son los que primero han causado toda esta situación”, en referencia a las sanciones de Estados Unidos.