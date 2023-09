Preso político Félix Navarro pierde el conocimiento en la cárcel de Agüica, denuncia su hija

La Dama de Blanco Saylí Navarro Álvarez, que extingue una sentencia en la prisión matancera La Bellotex, denunció que su padre, el preso político Félix Navarro, ha perdido el conocimiento en dos ocasiones y las autoridades penitenciarias no toman medidas efectivas para asistirlo.

Félix Navarro y su hija fueron condenados a nueve y ocho años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad.

El pasado viernes, la joven fue conducida a la prisión de Agüica, donde está encarcelado su padre, para cumplir con la visita familiar intercarcelaria reglamentaria. De ese encuentro, Navarro Álvarez refirió el empeoramiento de los signos de la diabetes que padece el preso político de 70 años.

“El día 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería del penal. Ya le habían puesto una inyección en vena y lo habían inyectado en la nalga. Aun así, la glicemia la tenía en dos. Le dieron un vaso de agua con azúcar y cuando le volvieron a hacer la glicemia, él no recuerda en cuánto fue que le dijeron que la tenía. Él regresó por sus propios pies a su cubículo”, relató, posteriormente, por teléfono, a su madre Sonia Álvarez, quien grabó la llamada y la envió a Martí Noticias.

“Ahora, el 14 de septiembre, se volvió a repetir la misma escena: en el horario del recuento por la mañana, los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio de sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento, o sea, [cuando recuperó el conocimiento] lo habían inyectado en vena, pero en esta ocasión no pudieron hacerle la glicemia, porque no había ‘tirillas’ en el penal, entonces no se supo en cuánto tenía el azúcar”.

Cuando los niveles de azúcar en la sangre de una persona están muy bajos, puede desmayarse, tener convulsiones o provocar un coma diabético que podría conducir a la muerte.

Hace varios meses, la familia ha estado alertando sobre la pérdida de peso corporal de Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

“Estas cuestiones me preocupan muchísimo. Solo le dije, 'te lo dije siempre, tú tienes que estar al tanto, tú tienes que estar alerta, porque tú no estás ni en tu casa ni con amigos', y me llama poderosamente la atención que él no se ha recuperado, y tiende a seguir bajando de peso. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque hasta ahora no había sucedido. Después de esos incidentes, ellos [los médicos de la prisión] no lo han visto, no han hecho nada más, no le han hecho ningún seguimiento”, lamentó la hija del líder opositor.

“Está muy delgado. Ha adelgazado tres kilos. Él estaba en 70 kilos y ahora está en 67, según lo que dicen, que yo a estas pesas no les creo en lo más mínimo, porque aquí lo hemos podido comprobar”, recalcó, aludiendo a la calidad de las balanzas que se utilizan en los establecimientos penitenciarios de la Isla.

Navarro Rodríguez es uno de los exprisioneros de conciencia de la Primavera Negra de Cuba que se negó al destierro. Fue arrestado el 13 de julio de 2021, junto a su hija, cuando intentaban indagar en la estación policial de Perico sobre los miembros de su agrupación detenidos en las manifestaciones.

Sonia Álvarez considera que su esposo se encuentra en grave riesgo debido al progresivo avance de su enfermedad y la falta de una adecuada atención médica.

“Félix se encuentra en mal estado de salud. En dos ocasiones le ha bajado el azúcar y se ha despertado en la enfermería de penal. Y yo estoy responsabilizando al jefe de la prisión, Emilio Cruz, a la Seguridad del Estado y al régimen castrista de Cuba, por lo que le pueda suceder”.