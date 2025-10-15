Trump y Milei consolidan alianza ideológica en vísperas de elecciones argentinas

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo argentino Javier Milei, a quien expresó un respaldo explícito de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

"¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda el excelente trabajo que está haciendo y que lo apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!", escribió el presidente en la red social Truth Social.

Durante el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron elogios y reafirmaron su afinidad ideológica.

“Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; y si no, nos vamos”, declaró Trump ante la prensa, en referencia al futuro político de Milei, y de la relación bilateral entre ambas naciones.

El presidente Trump también criticó a la figura opositora que, probablemente, enfrentará al mandatario argentino, a quien calificó como “de extrema izquierda” y responsable de la crisis que atraviesa el país sudamericano.

Trump ha sugerido que el rescate financiero de 20 mil millones de dólares otorgado por su administración a Argentina podría estar condicionado al desempeño electoral de Milei. La declaración refuerza la dimensión política del apoyo estadounidense a las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino.

Por su parte, Milei entregó al presidente Trump una carta en la que lo nomina al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en lograr un acuerdo de cese de las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hamás y el retorno de los rehenes a casa.

Milei agradeció públicamente el respaldo de Trump a través de un mensaje en la red social X, donde calificó el encuentro como “vital para la continuidad de las reformas” y evocó el lema del presidente estadounidense con una versión local: “Hacer Argentina grande otra vez”.



El 26 de octubre tendrán lugar las elecciones parlamentarias de medio término en Argentina para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, unos comicios cruciales para el futuro político de Milei, señalan expertos.

La reunión consolida la alianza entre ambos líderes, marcada por una visión común sobre economía, soberanía y liderazgo conservador.