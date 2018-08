Tres militares son secuestrados por la guerrilla ELN

Tres militares fueron secuestrados por miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca en el este de Colombia, se informó el jueves.



En menos de una semana, el ELN ha secuestrado a nueve personas, entre ellas a siete uniformados -entre policías y soldados- y a dos civiles contratistas de una empresa de comunicaciones.





El ejército colombiano informó en un comunicado de prensa que los tres militares se desplazaban el miércoles en un vehículo del servicio público en una zona de Tame, en Arauca, cuando fueron interceptados por dos desconocidos que se los llevaron con rumbo desconocido. “Los militares secuestrados se encontraban en permiso, de civil y sin armamento”, añadió.



El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, dijo a medios locales que las autoridades militares le indicaron que según informes de inteligencia a los soldados “los tiene un grupo del ELN y esta es una zona de influencia de este grupo guerrillero”. Agregó que “estos secuestros se dan para demostrar fuerza en momentos en que se desarrollan los diálogos de paz en La Habana”.



El comandante del ejército, general Ricardo Gómez, publicó en Twitter que “el secuestro de nuestros tres soldados, que estaban en total estado de indefensión, no solo atenta contra todo derecho sino contra la dignidad humana. Exigimos el respeto por su vida y su pronta liberación”.



La semana pasada terminó el sexto ciclo de conversaciones entre delegados de la guerrilla del ELN y del saliente gobierno de Juan Manuel Santos donde el tema principal, llegar a un acuerdo concreto para un cese del fuego bilateral, no fue resuelto.



El martes al asumir la presidencia Iván Duque señaló que su gobierno se dará un tiempo de 30 días para evaluar los 17 meses de conversaciones con el ELN pero advirtió que “un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero para avanzar hay que dejar la impronta de que el pueblo colombiano no se va a dejar intimidar”.



El ELN nació en 1965 como un proyecto político antiimperialista inspirado en la revolución cubana y tiene en sus filas a unos 1.500 combatientes, según cifras oficiales.