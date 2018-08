Testigos vieron "un dron" en presunto ataque contra Maduro

CARACAS - Residentes de la capital venezolana afirman que vieron un dron que se estrelló contra un edificio de apartamentos cerca del lugar del presunto intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro.



The Associated Press vio el domingo un video que un residente dice que grabó con su teléfono celular el sábado.



Drones cargados con explosivos detonaron mientras Maduro encabezaba un acto oficial ante cientos de militares de la Guardia Nacional y que se transmitía en vivo por televisión, dijeron las autoridades. El mandatario no resultó herido.



El video muestra un dron flotando en una calle residencial a dos cuadras de distancia y luego chocando contra un edificio, provocando un incendio. No se ve la explosión.



La policía llegó y arrestó al operador del dron, dijo el testigo. Los investigadores peinaron el edificio en busca de evidencia.



La persona que grabó el video habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.



Mairum González, otra residente, dice que oyó una explosión atronadora y, aterrorizada, corrió al balcón de su quinto piso. Dijo que el dron chocó contra el edificio; no vio ninguna explosión pero sí vio humo oscuro.



La primera detonación "se escuchó tan fuerte que los edificios se movieron", señaló González. "Dije 'ay, Dios mío, ¿qué pasa?' Me aterrorizó".



Una versión anterior de los bomberos en la escena de la explosión relacionó la detonación con una fuga de gas.



"Han intentado asesinarme el día de hoy", afirmó Maduro posteriormente desde el palacio de gobierno al anunciar la captura de algunos de los presuntos autores materiales.



El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que el incidente sucedió poco después de las 5:30 de la tarde, cuando el mandatario estaba conmemorando los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Los hechos ocurrieron en la céntrica avenida Bolívar, cuando los "artefactos voladores de tipo dron" fueron activados en la cercanía de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile, agregó.

El gobernante, reelegido en los comicios de mayo pasado, responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional y señaló de forma directa al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del hecho, aunque no presentó ninguna prueba.



En una declaración del domingo, el ministro de la Defensa de Venezuela rechazó el "acto terrorista" perpetrado contra Maduro, destacando que sin duda el gobernante era el "objetivo central" del atentado, pero el ataque también iba dirigido a "descabezar" las instituciones del país.



"Ese atentado iba a descabezar a todo un Estado, estaban todos los representantes del gobierno y el Alto Mando Militar", dijo el general en jefe Vladimir Padrino López en una declaración difundida por la televisión estatal venezolana.



Tomados por sorpresa en pleno discurso, Maduro y su esposa, Cilia Flores, voltearon hacia el cielo y se estremecieron después de escuchar el sonido de una explosión que retumbaba en el aire.

En cuestión de segundos, Maduro indicó en una posterior declaración que escuchó una segunda explosión, lo que derivó en un alboroto. Agentes de seguridad escoltaron al gobernante fuera del lugar y las imágenes de televisión mostraban soldados uniformados, que estaban en formación, dispersándose rápidamente de la escena.



El gobierno de Venezuela habitualmente acusa a los activistas de la oposición de conspirar para atacar y derrocar a Maduro, un líder profundamente impopular que fue elegido recientemente para un nuevo período de seis años en el cargo en unos comicios censurados por decenas de países. Maduro se ha movido constantemente para concentrar el poder mientras la nación es azotada por una agobiante crisis económica.