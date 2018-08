Sismo de 7.3 grados sacude a Venezuela

Un sismo de 7.3 grados sacudió el martes por la tarde a Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.



El temblor tuvo una profundidad de 123.2 kilómetros y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al nornoreste de Yaguaraparo, informó AP.

El movimiento sintió con mayor fuerza en el norte del país, en varios puntos de Caracas y los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Sucre y la isla de Margarita. Decenas de personas debieron de abandonar sus residencias y oficinas. Muchos permanecían en la calle mientras las autoridades les permitían reingresar.

Minutos después, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó que el fenómeno fue sentido en los estados Sucre, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Gran Caracas. Hasta los momentos no se han reportado víctimas, reportó NTN24.



Personas en Colombia y Ecuador también dicen haber experimentado la sacudida. Poco después del sismo, Aeronáutica Civil colombiana informó a través de Twitter que el aeropuerto de Bogotá cerró unos diez minutos para inspeccionar las pistas. Sin embargo, ahora opera con normalidad.



El movimiento ocurrió mientras en el palacio de gobierno venezolano se realizaba una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro.



Un capitán bomberos de la capital, John Boquett, dijo a The Associated Press que hasta ahora los bomberos no tienen reportes de heridos. Boquett indicó que en los informes que se tienen hasta el momento no hay daños en las estructuras en Caracas; solo hay un edificio en el este de la ciudad que sufrió un desprendimiento en parte de su fachada sin que se reporten lesionados en el lugar. Precisó que los pobladores de la capital desalojaron sin problemas las edificaciones.

En Colombia se verifican posibles daños luego de que ciudadanos de Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín dijeran haber sentido el movimiento telúrico, informó EFE.



"Atentos viajeros el Aeropuerto El Dorado está cerrado por inspección de pistas debido al movimiento telúrico. Una vez se retomen las operaciones estaremos informando", indicaron los responsables del lugar en Twitter.



Al tiempo, la Dirección General Marítima de Colombia manifestó que "tras la evaluación del sismo en Venezuela y sentido en gran parte de Colombia, no hay alerta de tsunami para las costas del Caribe colombiano".

(Con información de AP, EFE, NTN24 y redes sociales)