Putin arrecia con ataques masivos contra Ucrania

El Kremlin arreció en las útlimas horas sus ataques contra Ucrania, incluyendo el principal edificio del Gobierno en Kyiv.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, reaccionó con indignación al más reciente ataque masivo de Rusia, ocurrido durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

"Desde anoche, se ha trabajado para eliminar las consecuencias de los ataques rusos: más de 800 drones y 13 misiles, incluidos 4 balísticos. Según información preliminar, varios drones cruzaron la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. En Kyiv, varios edificios residenciales fueron destruidos. En uno de ellos, se derrumbaron los pisos entre el cuarto y el octavo piso. Hasta el momento, se ha reportado la muerte de dos personas, incluido un niño. Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos. En total, decenas de personas resultaron heridas solo en la capital. El edificio del Gabinete de Ministros resultó dañado: se produjo un incendio en los pisos superiores. Más de 20 casas y una guardería resultaron dañadas en Zaporiyia. Almacenes fueron destruidos en Kryvyi Rih; una persona murió en Safonivka, región de Sumy, y otra en la región de Chernihiv. Un rascacielos residencial fue alcanzado en Odesa. Muchas regiones se han visto afectadas durante el último día. Nuestros servicios de emergencia están trabajando donde sea necesario", detalló el mandatario.

"Es evidente que Rusia intenta infligir daño a Ucrania con ataques aún más descarados. Esta es una clara señal de que Putin está poniendo a prueba al mundo: si lo aceptarán o lo tolerarán", declaró.

"Por eso, las declaraciones de los líderes e instituciones estatales deben estar respaldadas por acciones contundentes: sanciones contra Rusia y personas vinculadas a Rusia, aranceles severos y otras restricciones al comercio con Rusia. Sus pérdidas deben hacerse sentir. Eso es lo verdaderamente convincente. Igualmente importante: nuestras capacidades de largo alcance. Putin no quiere negociaciones; claramente se esconde de ellas", agregó Zelenskyy.



Los máximos representantes de la Unión Europea condenaron los últimos ataques con misiles y drones rusos contra Ucrania, interpretándolos como una prueba de la falta de voluntad del presidente Vladimir Putin para negociar.