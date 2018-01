Denuncian que negligencia médica pone en peligro la vida de opositores cubanos

La vida del campesino cubano Alcibiades Silva está en peligro por "anomalías en su tratamiento", dijo la hermana del opositor, que responsabiliza y acusa al gobierno de maltaratarlo en "represalia" por su posición política.

Aleyda Silva, también opositora, dijo en una carta enviada a Radio Martí que Alcibiades permanece hospitalizado después de la amputación de parte de una de sus piernas a causa de la diabetes.

La señora que permanece junto a su hermano, explicó que además ha habido "falta de conocimiento de los médicos" que lo asisten.

Silva reside en el municipio Songo-La Maya, tiene 47 años de edad y recientemente intentó presentarse como candidato independiente a las pasadas Elecciones Municipales del Poder Popular en el 2017.

Ahora está ingresado en el hospital Juan Bruno Zayas, de la ciudad de Santiago de Cuba.

En la misiva, la hermana del activista se quejó de las malas condiciones higiénicas que rodean a su hermano y negligencias médicas como demoras en la curación tras la cirugía que resultó en la amputación.

"Temo por la vida de mi hermano en este país donde el verdadero tratamiento médico lo tienen sus dirigentes, todos los cubanos de a pie somos víctimas de malos tratos médicos, pero cuando el caso es de alguien que se les opone políticamente es peor", escribió Aleyda Silva.

Otro caso similar es el de la Dama de Blanco Ada María López Canino, fallecida en La Habana en el mes de diciembre pasado y de quien su hijo, Geovanis Díaz asegura ocurrió en "extrañas circunstancias".

"Cuando ellos me la sacan de esa sala es cuando tiene esa recaída, las dos veces que me la sacaron, tuvo recaída. Yo no entiendo que haya sido de muerte natural, yo estoy seguro que fue la Seguridad del Estado que me la mató", aseguró Jiménez.

En Santiago de Cuba, al opositor Alberto de la Caridad Ramírez y sus dos hijos, los oficiales de prisión los inyectaron a la fuerza luego de ser detenidos por salir con un cartel antigubernamental a la calle.

"Eso fue en la prisión Aguadores: me sujetaron, me esposaron y me inocularon una inyección en contra de mi voluntad. Entonces he tenido dolores musculares, aveces siento escalofríos, doleres en lo que es la parte de la columna, no me siento bien de salud, realmente", concluyó Ramírez.

A continuación el texto de la carta de Aleyda Silva​:

Soy la hermana de Alcibiades , Aleyda Silva Fernández, también soy opositora hace muchos años, no le he escrito porque no he tenido tiempo con lo de mi hermano, ahora encuentro el momento y le pongo al tanto de las anomalías en su tratamiento, las cuales , en mi opinión tienen dos causas:

Falta de conocimientos médicos a la altura de su enfermedad y la obvia razón de maltratar su enfermedad como represalia por su posición política.

Primero dejaron que la enfermedad avanzara hasta el punto de no tener otra opción que amputar por encima de la rodilla, cuando es sabido en el mundo que con tiempo existen cirugías para evitar el avance o en última instancia que la amputación no fuera tan arriba.

Le explico que dejaron que sucediera, porque fue a sus consultas con el supuesto especialista mucho antes de que su enfermedad llegara a tal punto, cosa que todo médico sabe que en estas enfermedades todo debe ser lo más temprano posible.

No pareciendo suficiente después de amputado ha sufrido los dolores más terribles en la pierna, debido a una gran infección que contrajo en el hospital, del cual no ha podido salir desde que le amputaron; de más está decir que la sala donde se encuentra no tiene ni las más mínimas condiciones higiénico sanitarias, en ella puedes encontrar cucarachas, polvo, mugre, restos de todo tipo por falta de limpieza, sin contar con el mobiliario que es tan antiguo como su revolución y también en mal estado; no tienen avituallamiento necesario y no lo cambian diariamente, los colchones no tienen forro de hule en su mayoría, proliferando bacterias, gérmenes y los pacientes en muchas ocasiones deben traer sus medicamentos.

Después de más de dos semanas de la amputación y tratamientos médicos del muñón complicado por sepsis, curas tras curas sin anestesia y llevándolo al borde del infarto deciden llevarlo nuevamente al quirófano prometiéndole alivio; salió con más dolor que antes y dicen que no saben el tiempo de su recuperación y que el dolor va a persistir, así como las dolorosas curas, lo que me hace opinar que no existe mucho interés en su recuperación y alivio, además de que aprecio una forma de tortura disfrazada de tratamiento.

Adjunto le envió la foto tomada en su cama 26 en la sala 4_A del hospital Dr Juan Bruno Zayas, es las 4:20pm y no cambian las vendas desde que se operó a las 10:00pm de anoche, debe ser para que se infecte un poco más.

​Temo por la vida de mi hermano en este país donde verdadero tratamiento médico tienen sus dirigentes, todos los cubanos de a pié somos víctimas de malos tratos médicos, pero cuando el caso es de alguien que se les opone políticamente es peor; les doy la autorización para que se publique lo aquí escrito y si es posible se gestione su pronto traslado a otro país donde reciba verdadero tratamiento médico y luego de su recuperación hacer otro artículo y mostrar al mundo que para su salvación hubo que trasladarlo a otro país en contraste con la Cuba que divulgan ser una " potencia médica".

Saludos y gracias por su ayuda, Aleyda. Nota: El inodoro de la sala, no se limpia.