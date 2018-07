Embajador Valladares responde a hostilidad de Ministra de Justicia de Ecuador

Rosana Alvarado, Ministra de Justicia de Ecuador, arremetió en televisión este viernes contra el informe donde el escritor cubano Armando Valladares expone la situación carcelaria del exasambleísta Galo Lara y exige la liberación inmediata de este preso político.

Valladares se desempeñó embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia (IID), un tanque de pensamiento con base en Miami.

Dicho informe está basado en la visita que, junto al abogado ecuatoriano Marcel Feraud, otro de los directores del IID, Valladares realizara en mayo pasado al Centro de Privación de Libertad Regional #8 del Cantón, Guayaquil, donde se encuentra Lara.

Ambos activistas viajaron esta semana de Miami a Quito para entregar el documento, antes de ser el publicado, al presidente Lenin Moreno, quien dispuso que Rosana Alvarado atendiera a los representantes del IID. Una reunión que el autor del libro de memorias Contra toda esperanza, calificó de “hostil por parte de la Ministra de Justicia”.

“Por supuesto que desde que llegamos nos dimos cuenta de su hostilidad. Ella (Rosana Alvarado) es de la gente de Correa. Ella ha participado en todas esas tropelías que Correa llevó a cabo y sabíamos de antemano que ella iba a oponerse a todo”, dijo Valladares a Martí Noticias.

“Entonces discutimos allí que si lo torturaron, pero que el informe no tenía la fecha exacta. En fin, que trató de escaparse de la situación”, relató Valladares, prisionero de consciencia del régimen cubano durante 22 años, y precisó que la ministra ecuatoriana “fue hiriente en algunos momentos con relación a tratar de desacreditar el informe”.

La Ministra Alvarado, quien puso en duda que Lara haya sufrido maltratos en la cárcel, se expresó con ironía sobre el informe del IID:

“Es rarísimo que una persona que dice ser torturada, maltratada, agredida, que no tiene zapatos, porque eso incluyen en el informe así, muy mal escrito además, me parece increíble que una persona en esas condiciones se niegue a salir libre”, dijo Alvarado a un canal de televisión de su país.

Según Valladares, la Ministra ecuatoriana no acepta el informe porque es una prueba de la “persecución política de Correa contra Lara” y del “juicio y la condena infames” de los que ha sido víctima.

“Lo que pretende la Ministra es que Lara salga de la cárcel con una especie de indulto, que es una manera de decir que no fue condenado injustamente, y eso no es lo que quiere Lara ni lo que queremos nosotros. Y aunque Lara salga en libertad, de todos modos no vamos a cesar en nuestra intención de demostrar la verdad”, advirtió.

Luego de la audiencia con Alvarado, el informe fue presentado ​en una conferencia de prensa la capital ecuatoriana. El documento concluye que ​Lara, quien desde noviembre de 2014 cumple una injusta condena de 10 años de cárcel, ha sido víctima de un proceso judicial "nulo", violatorio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 14.

Respuesta de Valladares a la Ministra

Valladares y Feraud, antes de regresar a Miami, respondieron a las declaraciones de la Ministra de Justicia de Ecuador:

“La lucha por los DDHH y la defensa de las víctimas nos obliga con frecuencia a mantener reuniones que nunca hubiésemos querido celebrar. Esta fue una de ellas, porque sabíamos que la Ministra rechazaría de plano el informe, pues conocemos su pasado político y su cercanía con quien ordenó la persecución política y la violación de todas las normas jurídicas, para condenar a Galo Lara, cuyo único delito fue denunciar la corrupción del entonces poderoso –ya no– presidente”.

En su respuesta, los representantes del IID recuerdan a la Ministra que “los diez años de la más horrible pesadilla en la historia política del Ecuador, ya terminaron” y que “el terror y la persecución, el ordenar secuestros y el encarcelamiento de inocentes, el colmar de luto, lágrimas y sangre los hogares, como en el fatídico 30S, ya terminó”.

En la misiva citan declaraciones del propio Lenin Moreno hechas recientemente en Madrid: “El presidente anterior se había vuelto una especie de matón de barrio”, dice Moreno refiriéndose al modus operandi de Correa, quien condena los delitos que cometió su antecesor: “que el socialismo no eran crímenes, secuestros, esquilmar los recursos del estado”.

“¡Despierte Sra. Ministra! ¡Despierte! Rafael Correa, el ‘matón de barrio’ y actualmente buscado por la justicia, ya no es el presidente”, concluye la misiva.

El Interamerican Institute for Democracy es un tanque de pensamiento con base en Miami, dedicado a promover los valores de la libertad, derechos humanos, la democracia y la institucionalidad como fundamentales para alcanzar el bienestar de los ciudadanos en estados viables con altos índices de desarrollo social, económico, cultural y político en las Américas.

Galo Lara, perseguido político

Lara, de 50 años, ingeniero y político, ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos. Siendo miembro del Partido Sociedad Patriótica, llevó a cabo investigaciones que perjudicaban de manera directa a Rafael Correa, documentando su vinculación en varios casos de corrupción, por lo que el entonces presidente de Ecuador arremetió contra Lara.

En tres ocasiones Correa trató de despojar a Lara de su inmunidad parlamentaria, pero no lo consiguió. El asambleísta terminó siendo condenado a 10 años de prisión por supuestamente ser autor intelectual del asesinato de tres personas el 4 de agosto del 2011 en la ciudad de Quinsaloma. Fue detenido en Panamá en junio del 2014 y meses después extraditado a Ecuador.

​El detallado informe de la comisión del IID expone desde los maltratos y actos de crueldad de que ha sido víctima Lara en la cárcel hasta las violaciones cometidas en el juicio.