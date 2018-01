Divisiones políticas con visita del Papa a Chile

Santiago de Chile - El viento estuvo en contra del Papa a su llegada al aeropuerto Arturo Merino en Santiago de Chile y en la losa de recibimiento le levantó la capa, tapándole varias veces la cara.

Pero el percance fue solucionado rápidamente por sacerdotes que le sostuvieron posteriormente la casulla, en su encuentro con la presidenta Michelle Bachelet y el posterior recibimiento oficial en tierra chilena.

Protocolo

Sin embargo, el mayor problema de la visita del Papa a Chile es que se lleva a cabo durante un período de transmision del mando presidencial, lo cual ha acarreado una serie de problemas de protocolo.

Dentro de las prioridades del gobierno saliente está recibir a los dignatarios hasta el último día de mandato y ha sido aprovechado por Michelle Bachelet y su gabinete para destacar los temas que le han sido encomendado por los partidos que los han apoyado en estos cuatro años de gobierno.

Sin embargo, hay preocupación en la derecha que temas como el aborto, diversidad sexual y el tema de la salida al mar para Bolivia sean tratados en el encuentro del actual gobierno con el Pontífice y luego mal interpretados por la prensa y las partes interesadas internacionalmente.

Entre esos tópicos, el tema del aborto aun causa fuerte debate en el país, mayormente católico.

Opiniones

"(El Papa).... debería dedicarse a sus temas pastorales, pero ya ha demostrado en otras visitas a otras naciones, que opina sobre política y estos criterios afectan fuertemente a los bandos contrarios", comenta Rogelio Aguilera, un santiaguino que ve con preocupación la visita papal.

"El Papa debería haberse reunido con Piñera, porque éste es ahora nuestro presidente", comenta Adriana una mujer católica de Valparaíso.

El ex secretario general de la Organización de Estados Americanos,OEA, José Miguel Insulza, hoy Senador de la República, se mostró sosprendido que el Papa no se vaya a reunir con el presidente electo Sebastián Piñera, con quien tiene excelente relaciones y a quien ha recibido en el Vaticano. "Es un error que debería corregirse, dice Insulza, por todo lo que esa reunión representaría".

"Me pregunto por qué este papa, que es argentino, no cruzó la cordillera y visitó su país natal... será porque allí está Macri como presidente y no su amiga la corrupta Cristina Fernandez", critica Enrique Palma, un mecánico santiaguino.

Lina Anzelmo está de acuerdo y sostiene que "este Papa rojo es tan politiquero que obvió ir a Argentina para no darle la mano a Macri".

Por su parte miembros del gobierno saliente de Chile declaran que la agenda con el Papa es abierta "y no hay necesidad de estar a la defensiva sobre lo que se converse".

Mientras tanto la mayoría de los chilenos recibieron alborozados en las calles al visitante... con las escasas excepciones de grupos laicos y alborotadores de la ultra izquierda que se vistieron de monjas para protestar en la calles por donde pasó el Papa.

Un mismo idioma

El Papa departió con grupos de fieles recibió regalos y repartió bendiciones en español en su camino a la Nunciatura, que es donde estará alojando estos tres días de permanencia en el país.

La última vez que los chilenos recibieron a un Papa fue en 1987.