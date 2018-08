Cubanos se sienten estafados por prueba de ETECSA

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) realizó el miércoles otra prueba con el fin de implementar el acceso a internet en los celulares prepago con tecnología 3G (transmisión de voz y datos mediante telefonía móvil) que algunos cubanos consideraron "una estafa" por no resultar como esperaban.

Según un anuncio oficial emitido el martes en el Noticiero Nacional de la televisión, los usuarios dispondrían de un paquete de 70 MB, sin costo y por una sola vez, que podría consumirse entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche.

"Para adquirir el paquete de prueba deberán proceder a efectuar la compra del mismo (gratis), por cualquiera de las vías habilitadas para este fin: 1) marcando *133# y seguir las opciones del Menú, seleccionando el número que identifica la misma: Datos (1), Uso Diario (2) y Enviar (1). Y 2) accediendo al portal MiCubacel (https://mi.cubacel.net) previo registro", fueron las instrucciones que ETECSA publicó en su portal.

El monopolio de las telecomunicaciones en la isla había aclarado que "durante el plazo de tiempo previsto para la prueba, ésta podrá detenerse parcial o totalmente según el comportamiento de la red y los ajustes de parámetros técnicos que se estarán evaluando".

Y efectivamente el acceso no resultó ser como muchos ansiaban. Los usuarios se quejaron de la congestión en el servicio. En las redes sociales algunos reportaron la imposibilidad de realizar operaciones simples como chequear el saldo disponible e incluso no faltó quien calificara la prueba como una estafa.

El sindicalista independiente Lázaro Ricardo Pérez, relató a Radio Martí que en Nueva Gerona, municipio especial Isla de la Juventud, "se vivieron horas de angustia" cuando los usuarios de ETECSA intentaron conectarse.

"Aquí en la Isla, si es real, no ha habido suerte. Se conectan por la WIFI, pero por la parte de datos, que era sin cargos, no se han podido comunicar todavía aquí en la isla", informó Pérez.

Una situación similar enfrentaron los residentes del municipio Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, aseguró el reportero Maikel Norton, quien se considera "estafado" por la única empresa que en el país que ofrece estos servicios.

"Me cobran 1.50 CUC y me dieron 5 megabytes nada más, cuyo paquete no funciona. Llamo a Atención al cliente y la respuesta que es la prueba la suspendieron y ellos no responden ante eso", denunció Norton.

En la ciudad de Pinar del Río el youtuber y comentarista deportivo Daguito Valdés, del canal Yo Hablo Futbol, publicó un video donde muestra lo que sucedía mientras trataba de conectarse con su teléfono celular.

"ETECSA no me está dando 3G aquí en la ciudad de Pinar del Río, pero bueno, miren lo que pasa cuando trato de activar el servicio (…) Lo he hecho 200 veces desde las 8 de la mañana y es por gusto".

Según el portal CubaNet, en "ninguna de las pruebas realizadas por su equipo en la isla durante el día, la calidad de la conexión pudo exceder el megabyte de velocidad". Este medio reportó que a las 2:00 p.m. ETECSA detuvo la prueba “para realizar ajustes técnicos”, y que una hora después "se reanudó el servicio, pero solo se podía activar por medio de la página web mi.cubacel.net".

Me conecté sobre las ocho de la mañana, la conexión estaba rápida. Descargué un video de Youtube y fue todo, se me acabó el paquete de 70 megabytes. Un poco más tarde tuve que lidiar con fallas cuando quise llamar, enviar mensajes SMS o revisar el correo electrónico debido a la congestión en las redes", explicó el joven Pedro Espinosa a CubaNet.

"Si hay que sacrificar los demás servicios por tener Internet no tiene sentido. Así no quiero Internet en el móvil", dijo un usuario de ETECSA en las redes sociales.

La opositora Ailer González, del grupo Estado de Sats, publicó un video en su cuenta de Facebook de lo que describió como "otro día de prueba de “internet libre” en el gulag castrista. Mi intercambio con unos jovencitos que trataban infructuosamente de conectarse”.

(Con reporte de Idolidia Darias e información de CubaNet y redes sociales)