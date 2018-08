Cubanos agradecen rato de Internet desde móviles, reclaman velocidad y tarifas según salarios

Al realizar el martes la primera prueba masiva del acceso a Internet para teléfonos móviles 3G, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, parece haberse atenido a aquella frase martiana que servía de tema a las series de TV cubanas sobre los superagentes de la Seguridad del Estado, “En silencio ha tenido que ser”.

Por no informar, la empresa ni siquiera informó de la prueba a todos sus empleados. Uno de ellos, Erick Yosvel Arteaga Cordero, dejó el siguiente comentario en el perfil de Facebook de ETECSA:

“He pasado uno de los peores días de mi trabajo, es increíble que como ejecutivo tuve que enterarme por las personas de la calle y quedarme estúpidamente callado ante la ola gigante de preguntas de los clientes. Creo que la comunicación a nosotros es fundamental por estar de cara a los clientes, creo que debemos trabajar en la comunicación interna tanto como en la internet”.

Pedro Jesús Mena Bosch

Es cierto Erick, como a los mismos trabajadores de etecsa no se les comunica lo que sucede en la red etecsa. Es uno de estos los factores que dificultan el desarrollo de la preparación de cada Ejecutivo de etecsa. Por eso miles de veces he ido a ETECSA y no me saben contestar la mayoría de las preguntas, e incluso un ejecutivo de etecsa me pregunto una vez que para que sirve la cuenta de navegación nacional. Creo les deben informar mejor.

La primera notificación oficial fue un comunicado posterior de la entidad, en el que señalaba que“los clientes del servicio celular prepago (…) han podido realizar conexiones a internet sin costo”.

La nota no precisa cuántos de los cerca de cinco millones de usuarios de la isla pudieron conectarse, pero ciertamente, durante unas tres a cuatro horas muchos cubanos pudieron acceder por primera vez a la red de redes, sobre todo para hablar con sus familiares en el exterior, directamente desde sus celulares, sin tener que conectarse en un área wifi.

Algunos comentarios

Orliet Santana

Yo acabo de ver a mis padres y hablar con ellos y se vio bastante bien, para empezar esta bien.

Raisa Gómez

Me alegró mucho pues me pude comunicar por videollamada con mi hija mayor y mi mamá que hacía tiempo no nos veíamos y las vi clarito y pudimos conversar un buen rato, que bueno me alegré por ese avance, gracias ETECSA

Raúl Casas

Hoy mi hija pudo comunicarse por Imo por casi 1 hora, y fue magnifico esa prueba.

La noticia se corrió como la pólvora a través de "Radio Bemba", la tradicional forma de comunicación oral de los cubanos en un país donde el secretismo informativo es corriente. Solo había que conectar los datos del teléfono para participar.

Los comentarios indican no obstante un acceso desigual: mientras algunos pudieron establecer videollamadas nítidas e ininterrumpidas con sus familiares a través de aplicaciones como Imo, Whatsapp y Messenger, otros pudieron solamente enviar mensajes de texto y algunos ni eso y se quejaron de un servicio “super lento”.

Yasmany Fonseca Castillo

Lo unico bueno de la prueba piloto es q es gratis pk la conexion es superrrrrrr lentaaaaaaaaaa, si va a ser asi cuando cobren una tarifa, prefiero no conectarme x datos.

Giovel Simón Simón

…en mi experiencia, a duras penas logré conectarme, cuando lo hice, en extremo lento, pude abrir videos pero no hubo fluidez, no pude enviar sms, no pude realizar llamadas se escuchaba un ruido terrible…

Erick Ramos Ríos

La descarga es super lenta además de que demora bastante rato en conceder una dirección IP al movil por lo que demora en establecer conexión con el servidor. Además de que se cae constantemente esta conexión.

Gabriel Basulto

Para mi es excelente, lo que tienen q ampliar más la banda para poder comunicarse mejor, pude escribir nada más, ya que hablar fue imposible y mis mensajes llegaban pero se demoraban para q los pudieran leer. A mí como si es 1G, jajaja, pero que funcione mejor

Uno de los empleados de la empresa que se quejaron de que no les avisaran, Edgar Martínez, ofreció una explicación plausible de la lentitud:

“En mi experiencia y en lo que pude comprobar con varios amigos conectados en diferentes radiobases la conexion comenzó de forma adecuada, con picos de velocidad muy buenos, pero ya a la media hora comenzó a degradarse considerablemente hasta que los servidores colapsaron, y según tengo entendido existieron provincias que colapsaron la red completa, dígase llamadas y otros servicios, y ni hablar de la 3g”.

No obstante, la mayoría de los comentaristas se mostraron agradecidos por la oportunidad, y algunos dieron gracias “a Dios y a Etecsa”, manifestando su expectativa de que, una vez que se perfeccione, el servicio comience pronto.

Mario Rodríguez Pérez

Gracias a Dios y a etecsa, parece qué ahora sí va en serio. Saludos

Excluidos del experimento habrían quedado los alrededor de un millón 750.000 usuarios que poseen teléfonos 2G.

Yeni Careaga Rivero

Mi teléfono, según los datos del fabricante se puede conectar a 4G, pero aquí solamente le funciona la 2G, hoy no pude conectarme. Así que la internet será solo para aquellos afortunados que puedan tener un teléfono que se conecte a 3G por la frecuencia que trasmite ETECSA_Cuba. Los demás aunque tengan el mejor teléfono del mundo no se podrán conectar satisfactoriamente. Lo cual es una verdadera pena.... seguimos en la utopía

Humberto González Tejeda

Por que los BLU no podran conectarse a la 3g espero que hagan algo al respecto para que todos tengan Internet en su móvil si unos lo soportan entonces no es para todos y es verdad la 2g está del c…, espero que hagan algo

Una preocupación expresada por muchos fue sobre las posibles tarifas y bajo qué criterio se establecerán, si por tiempo o por consumo de datos. Actualmente la ETECSA cobra en los puntos Wi-Fi por tiempo: un peso convertible o CUC (equivalente al dólar) la hora, comparado con un salario medio mensual de 740 pesos moneda nacional o 29,6 dólares (dato oficial de junio de 2017).

Mientras tanto, a las empresas extranjeras se les cobra por consumo de datos, $45 por 4 gigabytes, según la agencia Reuters

Algunos comentarios acerca de las tarifas:

Yordan Ricardo Alvarez Huerta

Yo me alegré mucho de ver como nuestro pais va a implementar una mejora en las telecomunicaciones a la red de redes y ojalá ETECSA recuerde que los salarios en la isla son otro problema así que espero piensen también en los mas pobres porque ultimamente no hay equidad en cuanto a los precios que ofrece la empresa…

Yosney Marín

… asi q cuando pongan.. internet. de ser asequible x todos.... aunq me imagino unos 500 mb de datos x unos 15 o 20 cuc 😂😂 va a colapsar toda la infraestructura.. pero weno aki la gente se conforma con lo q sea!! lo q tienen q aser en todo el país, q no se van a morir xq hace 10 años atras casi nadie tenia ni móvil,es dejar de recargar todo!!!! no gastar ni un peso en internet ni el movil.. para que vean q en 6 meses mejoran todo!! y a precios modicos!!!

Firelay Garcell

Pienso q deben pensar en poner planes por megabites y a un precio módico según los salarios; así el que tenga menor salario puede también conectarse aunque sea con un plan de menos megas; esto se usa en el mundo entero y no es caro

Esmeraldo Oliva Ferrer

Bueno creo que los precios deberían de informarlos ya ,espero que sea por consumo de datos, ya que seguro la velocidad de descarga será lenta como la wifi, que para bajar un fichero te demoras cantidad, se vería afectado si es por tiempo, porque no podrás descargar nada por la lentitud. Esperemos que sea a precio de salario medio cubano

Leamsy Requejo Lorité

yo consumi en menos de 1h 8.5Mb y solo use messenger y whatsapp, nunca pude hacer otra cosa. saqué mas menos cuanto costará 1Mb yo asumo que 1$cuc, bien caro, posiblemente me hubiese descontado 8.50 $cuc de mi saldo, así que cuidado con esto

Ernesto Osorio Candelario

Nonononono ahora ETECSA es la mejor de las mejores, deja q suelten las tarifas y yo les voy a hacer un cuento a todos

Carlos Luis Fernández Ortega

Aprovechen porque cuando digan los precios va a haber infartos

El informe 2017 de la organización Freedom House sobre Libertad de Internet en el Mundo, que evaluó a Cuba como uno de los cinco peores países del orbe en este campo, señalaba que “los altos costos y las lentas velocidades constituyen barreras importantes, principalmente debido a una infraestructura doméstica débil”.

“La mayoría de los cubanos siguen enfrentando conexiones extremadamente lentas de 1 Mbps, incluso en los puntos Wi-Fi. Aunque el gobierno ha reducido las tarifas de los puntos de acceso a Internet, los cargos por hora todavía representan aproximadamente de 7 a 10 por ciento del salario mensual promedio”, agregaba la entidad.

Aunque la Internet surgió en 1991, fue solo en junio de 2013 que los cubanos pudieron empezar a suscribirse para un acceso desde terminales de computadora a una Internet limitada llamada Intranet, bajo la marca "Nauta", y desde 118 cibercafés habilitados en todo el país. Más tarde se crearon cientos de puntos de acceso Wi-Fi en parques y otros lugares públicos.

El usuario debe firmar unas condiciones de uso en las que de hecho accede a que el gobierno vigile su actividad online.