Cuba lanza otra prueba gratis para acceder a Internet desde celulares

Cuba habilitó el miércoles de manera gratuita y por algunas horas el servicio de datos para celulares prepagos, una prestación que permanecía restringida y que las autoridades prometieron se abrirá este año.

La compañía estatal ETECSA, que en la isla tiene el monopolio de las telecomunicaciones, informó que la prueba piloto correrá en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche para evaluar “el comportamiento de la red” y ajustar “parámetros técnicos”.

En esta ocasión los usuarios tendrán la oportunidad de bajar un paquete de 70 MB para consumir a lo largo de la jornada que no será renovado.

Muchas personas informadas por los medios oficiales trataron de conectarse, algunos lo lograron pero otros no pudieron, al tiempo que los teléfonos móviles para comunicaciones que no involucraran Internet tenían mal señal por la mañana o daban como fuera de cobertura, aunque no pudo confirmarse la relación entre ambos sucesos.

Una prueba similar se realizó a mediados de mes de manera sorpresiva y por tres horas y la información corrió de boca en boca entre los ciudadanos ocasionando una congestión de las telecomunicaciones.

La prueba es nacional constató The Associated Press, que pudo localizar a usuarios en el oriente del país.

Según ETECSA en la ocasión anterior unas 800.000 personas se sumaron espontáneamente a la conexión.

Actualmente los cubanos acuden a los llamados “puntos wi-fi” para conectarse: plazas, parques y lugares públicos a donde acceden a través de las redes inalámbricas por un costo de un dólar por hora de navegación. El costo es elevado en relación con otros países, pero mucho menor al cobrado en años anteriores.

ETECSA está también ampliando paulatinamente el acceso a internet en los hogares mediante un programa limitado en las principales ciudades para colocar el servicio, pero este aún no es masivo.