ETECSA prueba gratis conexión en celulares sin fecha oficial de inicio del servicio

Cuba abrió el martes el acceso a Internet desde teléfonos celulares a más de 5 millones de personas de forma gratuita en el primer ensayo antes de la comercialización del servicio, dijo el monopolio estatal de telecomunicaciones (ETECSA).

La isla de 11,2 millones de habitantes es uno de los países con menos conectividad del hemisferio occidental. El acceso a Internet desde los móviles se dio por primera vez, de un extremo a otro de la nación, y de forma gratuita por un día para evaluar el servicio.

Todavía se desconoce la fecha oficial de inicio y los precios de este servicio largamente demandado por los cubanos. ETECSA no emitió con anticipación comunicado alguno sobre el ensayo, que se ha conocido por el "boca a boca" popular.

"A mí me avisó una amiga, que me dijo que activara los datos del teléfono. Cuando entré a Facebook, no lo podía creer", confirmó a Efe Adelaida García, una maestra jubilada residente en Ciego de Ávila.

Facebook, la red social más usada en la isla, también ha servido para propagar la noticia, que ha corrido veloz por todo el país.

"Yo me enteré por las publicaciones en redes sociales. Activé los datos marcando el ¿133# y siguiendo las instrucciones. El rumor dice que la prueba durará hasta la noche (del martes)", explicó por su parte Lisa, una joven habanera que ha "avisado a todo el que ha podido".

Sin embargo, otros usuarios no han tenido la misma suerte y se quejan de que "han llegado tarde" y no pueden acceder ya al servicio gratuito porque el sistema no procesa sus solicitudes.

Esta congestión dificulta también la salida de mensajes de texto y la conexión de las llamadas, según ha podido constatar EFE.



Anteriormente, ETECSA había comenzado a implementar el servicio entre algunos clientes, entre ellos periodistas, médicos y académicos. En Cuba existen cientos de puntos de conexión estatales de WiFi y prácticamente está comenzando su instalación en hogares.

El servicio era lento el martes, pero los cubanos estaban animados tras una larga espera. Cuba sostiene que ha quedado rezagada en Internet debido a la falta de inversiones, el embargo comercial de Estados Unidos y las preocupaciones por el flujo de información.

"Esta noticia es maravillosa porque es una oportunidad que nos llega para tener relación directa con la familia en lugar de tener que acudir a sitios WiFi específicos, hay más intimidad", dijo el taxista Andrés Peraza tras hablar con su hija en el exterior.

El Estado cubano cobra 1 dólar la hora para conectarse a través de WiFi público en un país en el que el salario promedio mensual es de 30 dólares. Hasta 2013, en gran medida, Internet sólo estaba disponible en la isla en hoteles para el turismo.

(Con información de las agencias Reuters, EFE y redes sociales)