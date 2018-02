Policía política reprime evento literario contra la censura en Cuba

“Palabras excluidas”, un evento literario programado para este sábado 3 de febrero en La Habana Vieja, en el Museo de la Disidencia, fue abortado por la policía política cubana, que ejerció diversos grados de presión sobre los escritores anunciados e incluso detuvo a algunos de ellos.

En el evento, paralelo a la oficialista Feria del Libro de La Habana, y que tenía como prioridad "resaltar la presencia de los autores suprimidos del sistema editorial cubano que viven en la isla", estaba previsto participaran escritores de renombre que de una manera u otra han sido excluidos o marginados en Cuba, como Rafael Alcides, Rafael Vilches y Ángel Santiesteban.

"Una vez más, la Seguridad del Estado actuó para impedir que las cosas estén mejor. En esta ocasión reforzando el cerco sobre las palabras, saboteando el evento 'Palabras excluidas' (y por tanto justificándolo). En esta ocasión, poniendo una patrulla ante la puerta de Angel Santiesteban para que no se le ocurriera salir y luego deteniéndolo cuando intentó hacerlo, e incomunicando o deteniendo a Rafael Vilches (no sabemos)", escribió desde La Habana Yania Suárez, coordinadora del encuentro.

Según declaró también Suárez vía telefónica, otros panelistas anunciados sufrieron "diferentes grados de presión".

"Me preocupa mucho el destino de Rafael Vilches, quien no responde al teléfono y suponemos que haya sido apresado", precisó la coordinadora y escritora. Angel Santiesteban permaneció por varias horas detenido en la estación policial de Zapata y C, en la barriada de El Vedado.

Entre los paneles programados para el evento figuraban "Esto no es un homenaje” (charla sobre (y con) Rafael Alcides y lectura de su obra), "Fuera de Feria", una lectura con escritores independientes, y la presentación de la editorial Neo Club Ediciones, que como parte del proyecto Puente a la Vista divulga la obra de los creadores marginados en Cuba.

(Con información de Puente de Vista)