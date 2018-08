Allanan edificio donde vive Cristina Kirchner

La policía argentina allanó la noche del lunes en Buenos Aires el edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigada por un megaescándalo de corrupción, que salpica su gestión y la de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner.



El abogado de la exmandataria calificó los hechos de un “circo grande” porque el allanamiento se desarrolló en el piso 1 y 4, que no son de Kirchner.



Ambos apartamentos pertenecerían un empresario cercano a los Kirchner, detenido en otra causa por supuesta evasión.



La policía no entró al apartamento de la expresidenta ya que está amparada por sus fueros como senadora. La exmandataria puede ser imputada y condenada pero no detenida, a menos que el Congreso le retire la inmunidad.



La residencia de la pareja Kirchner en la capital figura como punto de entrega de bolsos con dólares en efectivo que grandes empresarios argentinos dieron supuestamente a cambio de adjudicaciones en obras públicas.



La trama forma parte del caso de sobornos conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que consiste en la bitácora de los recorridos que habría realizado el chofer Oscar Centeno entre 2005 y 2015.



Kirchner compareció el lunes ante la justicia. Durante su comparecencia, recusó al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa.



La exmandataria denunció un complot político contra la izquierda en Argentina y en toda América Latina.