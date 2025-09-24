Avión se estrella en principal aeropuerto de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Un avión privado de pasajeros se estrelló el miércoles durante el despegue en el principal aeropuerto de Venezuela, dejando al menos dos sobrevivientes, informaron las autoridades aeronáuticas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) indicó en un comunicado que la aeronave, un Learjet 55 con matrícula venezolana YV3440, se precipitó a tierra a las 12:52 p.m. (16:52 GMT) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Caracas.

El INAC no precisó el número total de personas a bordo ni el destino del vuelo, y describió a los sobrevivientes únicamente como “pasajeros”.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una columna de humo negro saliendo de un extremo de la pista, cerca de una zona residencial.

Noticia en desarrollo.