Reportan purgas contra militares descontentos en Venezuela

Las autoridades venezolanas arrestaron al menos a 15 oficiales militares en los días cercanos a una cuestionada elección presidencial el domingo 20 de mayo, según el grupo de derechos humanos Foro Penal.



Los funcionarios, 14 de ellos tenientes y coroneles, fueron arrestados "con fines políticos" entre el 17 y el 21 de mayo, antes y después de la votación, según el grupo Foro Penal. Las detenciones siguieron a una investigación sobre una supuesta conspiración contra el Gobierno, dijo el grupo el jueves.



El Ministerio de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el presidente Nicolás Maduro aseguró que fueron capturados varios "conspiradores" relacionados, según dijo, con la embajada de Estados Unidos en el país caribeño y con el Gobierno de Colombia.



Nueve de los funcionarios detenidos comparecieron el lunes ante un tribunal de Caracas y fueron acusados de rebelión militar, traición, motín y crímenes contra el decoro militar, dijo el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero. Los otros seis comparecerán ante el tribunal en los próximos días.

"En los dos últimos meses hemos enfrentado conspiraciones y tenemos capturados a los conspiradores, convictos y confesos", dijo el gobernante ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde prestó juramento como presidente reelegido tras los comicios del domingo, no reconocidos por numerosos gobiernos.



Al menos tres civiles, incluida la pareja de uno de los militares, también fueron capturados, dijo Romero a Reuters en una entrevista telefónica.



Los abogados no han podido visitar a los uniformados en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, agregó Romero.



El grupo de derechos humanos ha denunciado la existencia de 373 "presos políticos" en Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, reelegido en los comicios del domingo, niega el calificativo y dice que todos los políticos y miembros de las fuerzas de seguridad detenidos están por cargos criminales, incluido planes de golpe de Estado.



Documentos militares internos muestran que las detenciones han aumentado dramáticamente dentro de las fuerzas armadas, donde hay descontento, especialmente por la escasez de alimentos y la disminución de los salarios debido a la aguda crisis económica de Venezuela.



Según informes vistos por Reuters, el número de nuevas detenciones de soldados por traición aumentó a 172 en los primeros cuatro meses de 2018, tres veces y media más que en el mismo período de 2017.



La votación del domingo fue criticada por los adversarios deMaduro, mientras Estados Unidos, la Unión Europea y variospaíses latinoamericanos denunciaron que las elecciones no cumplieron con los estándares democráticos.



Maduro, un exconductor de autobús de 55 años que reemplazó al fallecido presidente Hugo Chávez en 2013, dice que es víctima de una conspiración liderada por Estados Unidos para derrocarlo y apoderarse de las enormes reservas petroleras del país

(Con información de Reuters y EFE)