Premio Milton Friedman 2018 a manos de las Damas de Blanco

El movimiento opositor Damas Blancas recibió en la noche del jueves en la ciudad de Nueva York el Premio Milton Friedman por la Libertad 2018.

El Instituto Cato, un tanque de pensamiento con sede en Washington D.C., otorga este reconocimiento cada dos años a grupos o personas que contribuyan de manera significativa al avance de la libertad humana.

En la ceremonia de premiación, la opositora Rosa María Paya Acevedo hizo la introducción a las Damas de Blanco. Peter N. Goettler, presidente y CEO de la entidad, hizo entrega del galardón que fue recibido por Blanca Reyes, Dolia Leal y Lourdes Esquivel.

El régimen cubano impidió que varias Damas de Blanco, incluida su líder, Berta Soler, viajaran a Estados Unidos a recibir el premio, argumentando que se encontraban “reguladas”.

​“Nuestras primeras palabras para la junta directiva del Cato, para todas las personas que han promovido y avalado el Premio Milton Friedman a las Damas de Blanco y para los que han tenido la cortesía y la gentileza de acompañarnos hoy aquí, tienen que ser de gratitud, de regocijo y de emoción, porque esos sentimientos son los que acompañan ahora mismo a las mujeres que allá lejos, en la isla de Cuba, salen todos los días a luchar por la libertad de los presos políticos y la democracia de su país”, dijo Blanca Reyes ante más de 450 invitados a la cena de gala en Manhattan.

Reyes manifestó que el galardón "tiene un prestigio y una fuerza moral de rango internacional, que de repente pasa a respaldar una labor que se realiza con humildad bajo la más brutal represión, casi sin reporte de prensa, sin protagonismo circense, con una vocación de entrega y de firmeza sólo comprable al empeño de ver libres a los prisioneros, libre la patria, y hecho realidad el progreso y las trasformaciones positivas de la nación”.

“En efecto, ese es el mayor significado del Milton Friedman para un grupo de mujeres cubanas que enfrentan cada hora un régimen dictatorial, con un arsenal que incluye oraciones, talleres literarios, misas en las iglesias y pacíficos desfiles silenciosos en los que se llevan en las manos un simple gladiolo. Y las flores deben tener algún mensaje de peligro para los represores”, advirtió.

La Dama de Blanco, exiliada en Estados Unidos, señaló que los instrumentos de las activistas son "caminatas, lecturas de cartas (de los presos políticos), oraciones, poemas y flores", y destacó que el movimiento, que empezó sus peregrinaciones en la iglesia de Santa Rita en la barriada habanera de Miramar, se ha extendido a otras provincias, entre las que se destacan Matanzas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

“En un instante como este de fiesta y alegría no puedo negar que está con nosotros en esta velada extraordinaria el espíritu de nuestra hermana Laura Pollán, gestora inicial de las Damas de Blanco, y quien le trasmitió su proeza, su afán de humildad y cohesión, y las alternativas de su cordialidad. Allá, en su modesta casa del centro de La Habana, tuvimos nuestra primera sede, y de esa sede salimos a toda Cuba”, recordó Reyes.

La activista denunció que Berta Soler tuvo que enviar un discurso grabado "porque la policía política no le permitió viajar, como suele hacer", pero que estaba junto a ellas, "más cerca que nunca de nosotros. Se siente aquí, al lado, con todo el rigor de sus ideales, el vigor de su gestión y el coraje que enseña en la dirección de una institución perseguida y odiada por la dictadura militar, pero con la señora Soler en su vanguardia, acaba de cumplir 15 años”, concluyó

Mensaje de Berta Soler desde La Habana

“Estimados amigos, defensores y promotores de la libertad, este reconocimiento significa solidaridad con las víctimas y a la vez nuestro compromiso de no apartarnos de la palabra empeñada con los que hoy están tras las rejas en Cuba por levantarse en busca de la libertad y un futuro mejor para todos los cubanos”, dijo Berta Soler en un video mensaje.

“Este reconocimiento se lo dedicamos a Laura Pollán, a todos los presos políticos cubanos y a todos los que han confiado en nosotras. Finalmente las Damas de Blanco, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible este importante reconocimiento. Gracias a todos y que Dios los bendiga”, agradeció Soler desde La Habana.

Peter N. Goettler, presidente del Instituto Cato, envió un emotivo mensaje de apoyo y admiración a las Damas de Blanco, “mujeres opositoras cubanas, que pese a la represión, los golpes y las amenazas de la dictadura cubana, continúan su labor a favor de la democracia en Cuba”.

El premio a este grupo opositor femenino, surgido a raíz de las detenciones de la Primavera Negra de Cuba, en 2003, reconoce su importante labor a favor de los derechos humanos, la libertad y la democracia para todos los cubanos, a pesar de que el régimen de La Habana las ha “hostigado constantemente y organizado a multitudes violentas en contra de ellas (…) Las Damas de Blanco tienen un mensaje simple: los presos políticos de Cuba son nuestros hijos, nuestros hermanos y nuestros esposos. No tienen que ser olvidados”, señala el importante centro de estudios en un comunicado.

​Acerca del galardón

El Premio Milton Friedman, que se entrega desde 2002, ha reconocido a académicos, activistas y líderes políticos, entre ellos al líder estudiantil venezolano Yon Goicoechea Lara (2008), al activista chino Mao Yushi y al periodista iraní Akbar Ganji.

Fundada en 1977, la organización debe su nombre a los Cato's Letters, los ensayos libertarios que ayudaron en el origen de la filosofía de la Revolución estadounidense.

Uno de los objetivos fundamentales del Instituto es ampliar los parámetros de la discusión de políticas públicas para promover alrededor del mundo alternativas que sean consistentes con los principios de libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz. El Cato trabaja para involucrar al ciudadano interesado en el debate público sobre el papel del gobierno en una sociedad libre.

El jurado para entregar el Premio Milton Friedman de Libertad, estuvo integrado por Leszek Balcerowicz, ex vicepremier de Polonia y ex ministro de finanzas; Janice Rogers Brown, ex jueza de la corte de apelaciones del Distrito de Columbia en la capital estadounidense; el ex president mexicano Vicente Fox; Sloane Frost president de la junta de directores de Estudiantes por la Libertad; Peter N. Goettler, presidente y CEO del Instituto Cato, Herman Mashaba, alcalde de Johannesburg; Harvey Silverglate, cofundador de la Fundacion por los derechos individuales en la educacion; Donald G. Smith, president de Donald Smith & Company Inc. y Linda Whetstone, presidenta de Atlas Network.

El pasado 19 de abril, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, felicitó al movimiento opositor Damas de Blanco en Cuba por haber ganado el Premio Milton Friedman 2018.

Pence escribió en su cuenta en Twitter: “Estas heroicas mujeres arriesgan todo para defender la libertad y los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos está con ellas y nosotros nos mantendremos firmes por la liberación de los presos políticos y la libertad de Cuba. #Cuba Libre”.

Las Damas de Blanco también han sido galardonadas con el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento en 2005, otorgado por el Parlamento Europeo, pero el Gobierno cubano les prohibió en ese momento asistir a la ceremonia de premiación en Estrasburgo, Francia. Ocho años después lograron recibirlo.