POLITICO: "EEUU envía más recursos de inteligencia a Cuba"

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Estados Unidos habría incrementado sus recursos de inteligencia en Cuba en los últimos meses, dijeron dos personas familiarizadas con los planes de la administración Trump para la isla al medio estadounidense POLITICO.

Ambas hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la información de inteligencia, aclara ese medio.

Según POLITICO, una de las fuentes citadas dijo que se han enviado recientemente agentes y recursos a Cuba, aunque se negó a comentar sobre el alcance de la operación de inteligencia o qué agencias estadounidenses están involucradas.

Esta persona describió el aumento de la presencia de inteligencia como "un paso táctico clave que podría allanar el camino para una incursión militar estadounidense".

La segunda persona describió la medida como un aumento reciente de la "presencia" de la CIA, pero declinó precisar plazos o quiénes estaban involucrados. Esta fuente aseguró que la administración "va a recurrir a todas las herramientas convencionales, incluidos los recursos de la comunidad de inteligencia", para presionar a los líderes de Cuba a que realicen cambios.

La publicación recuerda que "Estados Unidos ha realizado actividades de inteligencia en Cuba durante décadas, tal como lo hace en todo el mundo. Sin embargo, la labor de la CIA y agencias afines en la isla se vio obstaculizada en los últimos años, en parte debido a la reducción de personal provocada por los incidentes del llamado "síndrome de La Habana".

De hecho, ha sido ampliamente documentado que los primeros afectados fueron oficiales de la CIA en sus residencias del oeste de La Habana. Los agentes describían un “ruido agudo y mecánico”, como un haz dirigido, que provocaba dolores de cabeza intensos, pérdida de audición y daños en los huesecillos del oído.





La administración Trump envió al director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba en mayo y compartió imágenes de la reunión en La Habana, Cuba.

Las fotografías fueron difundidas después de que medios internacionales y un comunicado oficial del régimen confirmaran la realización de una reunión de alto nivel entre el director de la agencia, John Ratcliffe, y el ministro del Interior de Cuba, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Durante una entrevista con la cadena Fox, Trump fue consultado sobre la visita a La Habana del director de esa agencia de inteligencia.

"Creo que lograremos darle un giro a la situación. Marco (Rubio) ha sido muy eficaz. Todo el grupo ha sido muy eficaz. Creo que tendrán que venir a nosotros. Es una nación fallida, totalmente fallida. Y ahora están aceptando ayuda... Necesitan ayuda", dijo en ese entonces.

Ratcliffe jugó un papel central y decisivo en la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del 3 de enero de 2026 durante la Operación Absolute Resolve.

En la conferencia en Mar-a-Lago ofrecida ese mismo día, el General Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto, describió cómo la inteligencia recopiló detalles minuciosos sobre el "patrón de vida" de Maduro durante meses, lo que permitió una ejecución precisa y minimizó riesgos.