Jefe del Comando Sur se reúne con altos mandos militares del régimen cubano

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El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, sostuvo este jueves un encuentro con altos mandos militares del régimen cubano en el perímetro de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, informó el mando militar estadounidense.

Donovan se reunió con el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe del Estado Mayor General de Cuba, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde

El Comando Sur indicó que, además del intercambio con los militares cubanos, Donovan realizó una evaluación de las condiciones de seguridad en el perímetro de la base y sostuvo conversaciones con oficiales estadounidenses sobre la protección de la fuerza, la seguridad de los militares y sus familias, y la preparación operacional.

"La Base Naval de la Bahía de Guantánamo es un centro operacional y logístico vital que apoya los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", recoge el comunicado.

Legrá Sotolongo, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, es miembro del Comité Central del Partido Comunista y diputado al Parlamento desde 2018.

El Comando Sur precisó que además, se discutió "la protección de la fuerza, la preparación operativa y las medidas para garantizar la seguridad de los miembros del servicio, sus familias y la fuerza conjunta estacionada en la instalación con los funcionarios de la base".

Se trata de la segunda visita a Cuba de altos representantes de Estados Unidos en menos de dos semanas. El pasado 15 de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a La Habana para sostener conversaciones con altos funcionarios del aparato de seguridad de la isla.

Durante esa visita, Ratcliffe se reunió con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; y con el jefe de la inteligencia cubana, Ramón Romero Curbelo.

Ambos encuentros ocurren en medio de una fuerte escalada de tensiones entre Washington y La Habana.

El miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que el régimen de Cuba está en problemas y responsabilizó a la élite en el poder del colapso económico y social que vive el país.