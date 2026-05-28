Trump acelera presión sobre Cuba ante posible colapso este verano, reportan medios de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

La administración del presidente Donald Trump está acelerando su política de presión con la expectativa de debilitar al gobierno cubano y anticipar su colapso tan pronto como este verano, asegura un reporte del medio estadounidense Axios que cita fuentes gubernamentales.



Según el reporte, publicado este jueves, funcionarios estadounidenses consideran que el sistema en la isla podría enfrentarse a una crisis severa en el corto plazo y Estados Unidos ha preparado planes ante distintos escenarios. "La administración Trump se está preparando para el posible colapso del gobierno totalitario de Cuba tan pronto como este verano, y ha ensayado nuevos planes de respuesta militar en caso de que la isla caiga en el caos", dijeron las fuentes.

El enfoque descrito por Axios subraya, sin embargo, que la prioridad de Washington no sería una intervención directa inmediata. "El presidente Trump no ha autorizado una invasión y prefiere una transición pacífica hacia una Cuba libre", señala el artículo, que añade que la estrategia central de la administración estadounidense es mantener la presión económica sobre el régimen de la isla.

En esa línea, un funcionario citado describe la políticade Trump hacia La Habana como un proceso de presión sostenida: "El gobierno seguirá presionando con sanciones económicas para intentar estrangular al régimen de La Habana mediante una asfixia gradual".



Mientras, un reporte de Politico publicado el miércoles puso el acento en la dimensión militar y operativa de la política estadounidense hacia Cuba. De acuerdo con el medio especializado, el Pentágono ha desplegado durante meses los recursos necesarios para actuar con rapidez en caso de una decisión de la Casa Blanca.

"El Pentágono ha pasado meses posicionando las tropas y las armas necesarias para que Estados Unidos lance un ataque militar contra Cuba; lo único que necesita es la aprobación final de Donald Trump", señala el artículo.



El informe añade que la presencia militar en la región permitiría ejecutar distintas opciones. "Estos activos estratégicamente ubicados preparan el terreno para la acción militar… para una serie de ataques de precisión", indicó Politico, al referirse al abanico de escenarios evaluados.

Entre los recursos citados por el medio estadounidense figura el grupo de combate del portaaviones USS Nimitz, desplegado en el Caribe el mismo día del anuncio del encausamiento en EEUU del exgobernante cubano Raúl Castro, además de destructores, cruceros de misiles guiados y sistemas de vigilancia de última generación, incluidos drones, operativos en la región.

"Es probable que el Nimitz esté allí principalmente para intimidar, aunque podría usarse en una operación militar si fuera necesario", dijo a Político Mark Cancian, exfuncionario del Pentágono y analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

El reporte también menciona a los buques anfibios y escoltas USS Kearsarge, que transportan a 2.500 infantes de marina, que actualmente "se encuentran frente a la costa de Virginia preparándose para un nuevo despliegue y podrían reemplazar a algunos buques que regresan a casa".



Politico subrayó las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión de gabinete este miércoles que vinculan la situación en Cuba con la seguridad nacional de EEUU. "Tener un estado fallido a 90 millas de nuestras costas representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.