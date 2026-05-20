Raúl Castro encausado por la justicia estadounidense (VIDEO)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles el encausamiento formal del general Raúl Castro, por su responsabilidad en el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de “Hermanos al Rescate” por cazas MiG del ejército cubano.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, hizo el anuncio en conferencia de prensa en la Torre de la Libertad en Miami, un edificio cargado de simbolismo para los exiliados cubanos y aún más en la conmemoración del Día de la Independencia de Cuba este 20 de mayo.

"Hoy anunciamos una acusación formal que imputa a Raúl Castro y a otras personas el delito de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses", declaró Blanche, quien fue aclamado por los asistentes.

La ceremonia que busca saldar una deuda histórica con los exiliados cubanos y los familiares de las víctimas, que han exigido sin éxito durante casi tres décadas que los responsables de este crimen fueran llevados ante la justicia.

"Por 30 años, los familiares de las víctimas han esperado justicia", dijo Todd y leyó los nombres de los caídos y señaló que "eran civiles desarmados" que llevaban ayuda humanitaria a personas necesitadas.

"Mi mensaje es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidarán a sus ciudadanos", dijo el Fiscal General de EEUU interino.

A poco menos de un mes de cumplir 95 años, Raúl Modesto Castro Ruz es señalado como principal responsable de ordenar el 24 de febrero de 1996 a los pilotos de la Fuerza Aérea de Cuba el ataque contra las avionetas civiles sobre aguas internacionales.

A bordo de los dos aviones derribados, las naves N2456S y N5485S, en aguas internacionales, se encontraban tres ciudadanos americanos, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña, y Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos.

Castro ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato, dos cargos de destrucción de aeronaves y un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, según muestran los registros judiciales.

Otras cinco personas están en la acusación formal contra Castro: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

La primera vez en casi 70 años

Jason A. Reding Quiñones, Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, destacó que "esta es la primera vez en casi 70 años que altos dirigentes del régimen cubano han sido acusados en los Estados Unidos por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses".

"El paso del tiempo no borra el asesinato. No disminuye el valor de esas vidas, y no debilita nuestro compromiso con el Estado de derecho", dijo el funcionario de origen cubanos.

En la rueda de prensa estuvieron además el fiscal general de Florida, James Uthmeier, el subdirector del FBI, Christopher G. Raia y la senadora federal Ashley Moody.

La senadora mencionó que Castro pudiera ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y a cinco años de cárcel por atentar contra las avionetas.

El Buró Federal de Investigaciones dijo que hoy marca un momento significativo en un largo camino hacia la justicia.

"Un camino que comenzó hace 30 años con un ataque no provocado contra vidas estadounidenses. Cuatro trabajadores humanitarios se encontraban en una noble misión para ayudar a aquellos que huían de la opresión. En cambio, sus vidas fueron arrebatadas violentamente en un acto temerario por parte del régimen cubano. El FBI, el Departamento de Justicia y un sinnúmero de otras personas nunca los olvidaron, y nosotros nunca dejamos de buscar la verdad. El anuncio de hoy demuestra que, ya sean cinco meses, cinco años o cinco décadas, seguiremos persiguiéndolos; seguiremos persiguiendo a cualquiera que intente dañar a nuestros ciudadanos, y estos se enfrentarán a la justicia estadounidense. Me gustaría dar las gracias a nuestros dedicados agentes especiales", comentó Christopher G. Raia.

Por su parte, el fiscal general de Florida recordó: "El año pasado, justo después de asumir el cargo, instruí a nuestros fiscales para que reabrieran la investigación sobre los Castro y estos asesinatos. Trabajando mano a mano con el Fiscal de los EE. UU. y brindando apoyo a su equipo, hoy estamos un paso más cerca de hacer avanzar la justicia. Y la cooperación entre los Estados Unidos y el estado de Florida no podría ser más crucial que en este momento".

"Los estadounidenses merecen justicia. Los floridanos merecen justicia. Los familiares de estos hombres que perdieron la vida merecen justicia. Ahora bien, de cara al futuro, permítanme ser absolutamente claro: no puede haber futuro para una Cuba libre mientras los Castro y su banda criminal de matones permanezcan en el poder", sentenció Uthmeier.

Este mismo día, el presidente Donald Trump al referirse a Cuba en un mensaje presidencial por el 20 de mayo, anunció que estaba "adoptando medidas decisivas en nombre de este rincón de nuestro hemisferio que tanto ha sufrido, así como para hacer frente a las amenazas a nuestra seguridad nacional que emanan de dicha región".

Más detalles del Derribo de las Avionetas de Hermanos al Rescate

El régimen de La Habana intentó justificar el crimen bajo el pretexto de que las avionetas de Hermanos al Rescate habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, pero una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales.

Según el reporte, las autoridades cubanas no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, ni intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro. Tampoco ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.

El derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.

Tras conocerse el informe del OAIC, en 1996, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067, con 13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China, que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.