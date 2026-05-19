"Esperemos que Raúl, el hijo y el nieto entiendan que se les acabó el tiempo" (VIDEO)

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El exilio cubano espera que mañana que se le imputen cargos al general Raúl Castro por su papel en el derribo de las Avionetas de Hermanos al Rescate, desde el Capitolio, en Washington D C, la congresista María Elvira Salazar habló a Martí Noticias sobre el impacto de esta movida en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.

¿Qué se espera?

Esperemos que mañana Raúl se dé cuenta que también se tiene que ir el mismo día. Esperamos de que le haga presente en este federal indictment, que en español sería una acusación federal hecha por un gran jurado de los Estados Unidos. Y esperemos que Raúl, el hijo y el nieto entiendan que se les acabó el tiempo y que es hora de irse.

¿Por qué 30 años después?

Porque Donald Trump está en la Casa Blanca. Hay diferentes personalidades y hay diferentes tipos de administración y de gobierno. Y Trump ha determinado que el hemisferio occidental es un hemisferio importante y que Cuba ha sido siempre el epicentro del mal, la plataforma que han tenido todos los enemigos de los Estados Unidos para atacar.

No es solamente el caso de las avionetas de los Hermanos al Rescate. Estamos hablando de que le dio entrenamiento Hezbolá, Hamás, ahí está Irán, está Rusia, está China. Todo lo que es antiamericano los Castros lo reciben. Se acabó el juego.

De ser culpable, ¿podríamos ver en Cuba una misión como la de Venezuela?

Yo pienso que para eso vamos. Y por eso también pienso que los Castros son gente inteligente. Son tan sanguinarios y son tan, pero tan crueles, pero también son inteligentes. Y ya vieron el destino que sufrió Nicolás Maduro, que a Maduro le ofrecieron en muchas ocasiones que se fuera él y su familia y su dinero robado para Belarús, para diferentes lugares, y pensaron que los Estados Unidos no iban a venir.

Por eso yo estoy segura que Castro, Raúl, a los 95 años, que ya está al final de su vida, no va a querer pasar los últimos años que le quedan en una cárcel federal. Porque una vez que hay un encauzamiento federal, ya entonces los Estados Unidos tienen el poder de ir y buscarte porque tú has sido encausado.

¿Entonces parte de lo que se estaría conversando con el nieto, el hijo de Raúl, sería una salida de Raúl de Cuba?

Yo estoy segura que todo está sobre la mesa, porque es que no queda más nada. La cosa es que los Castros se vayan y que entre la oposición y que entren las fuerzas democráticas de ese país.

No va a ser fácil, acuérdense esto, lo que viene en el día número 2 no es necesariamente una tarea fácil, pero va a depender de los cubanos que se pongan de acuerdo los de adentro y los de afuera que creemos una Cuba próspera.

Ahí están los capitales, ahí está el know how, está el conocimiento, están las empresas americanas, cubanoamericanas que quieren venir, invertir y hacer de Cuba que sea Cancún o que sea Hong Kong, va a depender de los cubanos, en el día número dos. Estamos todavía en el día número uno y el día número uno es que los Castros que han destruido esa isla por 65 años, se acaben de ir.

Este año estamos cumpliendo los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que haría George Washington si fuera hoy el presidente de EEUU?

Lo que hizo (Thomas) Jefferson, donde si eres un enemigo de los Estados Unidos, es hora de que te vayas. Washington y Jefferson lo hubieran hecho muchísimo antes. Lo que pasa es que los diferentes intereses durante las últimas diez administraciones, Cuba, Fidel la jugó muy bien, porque sabemos que Fidel es el gran Satán, el Rey del Mal y de la Inteligencia, donde supo jugar muy bien a los Estados Unidos, un Estado que no estaba prestando atención, pero ya se acabó, porque esa isla ya no da más.