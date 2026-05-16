Trump responde tras la visita del director de la CIA a Cuba: Tendrán que venir a nosotros

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El presidente de Donald Trump insistió este viernes en que Cuba es “una nación fallida, totalmente fallida” y aseguró que el régimen de La Habana “va a tener que venir a nosotros” para negociar.

Durante una entrevista con la cadena Fox, Trump fue consultado sobre la reciente visita a La Habana de John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"Creo que lograremos darle un giro a la situación. Marco (Rubio) ha sido muy eficaz. Todo el grupo ha sido muy eficaz. Creo que tendrán que venir a nosotros. Es una nación fallida, totalmente fallida. Y ahora están aceptando ayuda... Necesitan ayuda", dijo.

Las declaraciones de Trump ocurrieron un día después de que la delegación estadounidense sostuviera una reunión con el ministro del Interior de Cuba, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, según confirmaron medios internacionales y un comunicado oficial del régimen cubano.

La CIA difundió imágenes del encuentro, en las que aparecen Ratcliffe y altos funcionarios del régimen.

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