Rubio: Nuestro plan para Cuba es un futuro próspero

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que el gobierno cubano está bloqueando la oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares presentada por Washington y aseguró que la actual crisis de la isla es consecuencia de un modelo económico que “no funciona”.

Durante una entrevista con el periodista Tom Llamas, de NBC News, Rubio sostuvo que la administración estadounidense ofreció asistencia destinada a alimentos y medicinas, pero condicionada a que sea distribuida por organizaciones no gubernamentales y no por el régimen.

“No queremos que el gobierno se robe la ayuda humanitaria”, dijo Rubio y reiteró que la única condición es que la distribución sea realizada por entidades independientes, entre ellas la Iglesia Católica.

El jefe de la diplomacia estadounidense rechazó declaraciones del canciller cubano, quien calificó de falsa la oferta de ayuda, y respondió que “ellos son los que están bloqueando” la asistencia. “Hay 100 millones de dólares en alimentos y medicinas disponibles ahora mismo para el pueblo cubano”, afirmó.

Al abordar la situación política y económica de Cuba, el secretario de Estado dijo que Estados Unidos busca “un futuro próspero” para la isla y sostuvo que la permanencia de la actual dirigencia impide cambios estructurales.

“El modelo actual está roto. No funciona y nunca va a cambiar mientras las personas que están ahora sigan gobernando”, declaró Rubio, quien añadió que los dirigentes cubanos “parecen atrincherarse” en lugar de impulsar reformas.

Rubio aseguró "que nuestro plan para Cuba es un futuro próspero. Eso es lo que queremos. Va en nuestro interés nacional: tener una Cuba próspera, y no tener un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas".

El funcionario también afirmó que los cubanos “tienen éxito en todas partes del mundo, excepto en Cuba”, y sostuvo que la meta de Washington es que los ciudadanos de la isla “no tengan que irse para poder prosperar”.

Preguntado sobre si dentro de un año seguirán gobernando Miguel Díaz-Canel o la familia Castro, Rubio respondió: “Espero que no, porque si es así, Cuba probablemente no habrá progresado”.