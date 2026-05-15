La CIA comparte primeras imágenes de la reunión de alto nivel en La Habana

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La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) compartió este jueves imágenes de la reunión en La Habana, Cuba.

Las fotografías fueron difundidas después de que medios internacionales y un comunicado oficial del régimen confirmaran la realización de una reunión de alto nivel entre el director de la agencia, John Ratcliffe, y el ministro del Interior de Cuba, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas.

"Hoy, el director Ratcliffe se reunió con funcionarios cubanos —incluidos Raulito Rodríguez Castro, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos en La Habana— para entregar personalmente el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales", indicó la periodista Olivia Gazis, quien cubre temas de inteligencia, política exterior y seguridad internacional para CBS News.

Más temprano, un avión gubernamental estadounidense identificado como SAM554, un Boeing C-40B Clipper utilizado para transportar altos funcionarios y delegaciones diplomáticas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana procedente de Washington y posteriormente despegó rumbo a Florida.

Según un video difundido por Reuters, varios funcionarios fueron vistos abordando la aeronave antes de su salida.