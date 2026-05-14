Reunión de alto nivel en La Habana: Jefe de la CIA y el ministro del Interior de Cuba

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Una reunión de alto nivel tuvo lugar este jueves en La Habana entre el Jefe de la Agencia Central de Inteligencia y el ministro del Interior de Cuba, reportaron medios internacionales y un comunicado oficial del régimen.

El director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó una delegación estadounidense que se reunió este jueves con el ministro del Interior, General Lázaro Alberto Álvarez Casas, reconoció un comunicado oficial de esta entidad.

La visita se realizó a solicitud de Estados Unidos y fue aprobada por la “Dirección de la Revolución”, aclara la parte cubana, que asegura que insiste en que no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.



Un avión gubernamental de Estados Unidos, identificado como SAM554 (Boeing C-40B Clipper, matrícula 01-0040), aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana procedente de la Joint Base Andrews, en Washington.

La aeronave, utilizada para transportar altos funcionarios, mandos militares y delegaciones diplomáticas, permaneció varias horas en la Terminal 5 y partió posteriormente con destino a Florida

La reunión ocurre en medio de una fuerte escalada de tensiones con masivas protestas del 13 de mayo por los apagones de hasta 24 horas.

Ni la Casa Blanca, el Departamento de Estado ni la CIA han emitido comentarios oficiales sobre el contenido exacto de la reunión ni sobre los pasajeros del vuelo SAM554.

Este es el segundo vuelo oficial estadounidense conocido que aterriza en Cuba desde 2016 y representa el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos en años recientes. La situación sigue en desarrollo.