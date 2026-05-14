Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la riqueza en Cuba está controlada por una empresa en manos de altos mandos militares, mientras la población enfrenta una grave crisis económica y social.

En una entrevista el miércoles con el programa "Hannity", de Fox News, a bordo del Air Force One, Rubio denunció que los recursos no llegan ni al pueblo ni al propio Gobierno cubano.

"La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Señaló que este es un país donde "las personas literalmente están comiendo basura en las calles", mientras el monopolio militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) acumula entre 15.000 y 16.000 millones de dólares.

El secretario de Estado estadounidense calificó la situación económica de la isla como "rota", y aseguró que no existe una economía real en el país. "Es una economía quebrada y no funcional", enfatizó durante la entrevista.

Rubio sostuvo que, mientras el control económico permanezca en manos de esa estructura militar, no es posible un cambio en el rumbo económico de Cuba.

"Personalmente, creo que no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras quienes la gobiernan permanezcan en el poder. Eso es lo que tiene que cambiar. Estas personas han demostrado ser incapaces", apuntó.

Añadió que Cuba tiene un potencial increíble en sectores como el turismo y la agricultura. "No debería ser un país pobre. Su gente no debería pasar hambre", dijo.

El secretario de Estado recalcó que, además de los 6 millones de dólares en asistencia distribuidos en la isla a los afectados por el huracán Melissa a través de la Iglesia Católica, Estados Unidos ha ofrecido más ayuda humanitaria a Cuba que el régimen ha declinado.

"Nos hemos ofrecido a distribuir 100 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo cubano a través de la iglesia, pero el régimen cubano lo ha rechazado", declaró a Fox News.

La administración del presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva el 1 de mayo, imponiendo nuevas sanciones al régimen cubano. La orden amplía las sanciones existentes contra Cuba para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Rubio designó a tres actores en virtud de esa nueva orden ejecutiva, entre ellos GAESA, por operar, o haber operado, en el sector de servicios financieros de la economía cubana.