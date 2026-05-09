Rubio: GAESA no ayuda a los cubanos ni con un "grano de arroz" y tiene más dinero que el Estado

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó la verdadera naturaleza del emporio militar GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, en un intercambio con la prensa el viernes en la Embajada de los Estados Unidos en Roma.

Cuestionado sobre la causa por la que la Administración Trump está "intensificando las sanciones contra Cuba, el régimen y todo lo demás", el jefe de la diplomacia estadounidense respondió: "Permítame aclarar algo: Nuestras sanciones están dirigidas contra una empresa llamada GAESA".

"¿De acuerdo? Se trata de una sociedad holding creada por generales en Cuba, la cual ha generado miles de millones de dólares en ingresos; dinero del que ni un solo dólar beneficia al pueblo cubano. Ni un solo centavo de esos fondos beneficia al pueblo cubano. Usted entiende esto, ¿verdad? No sé si está al tanto de ello", respondió al periodista que lanzó la pregunta.

"Por un lado está el Gobierno cubano, que tiene su propio presupuesto; y por otro, existe esta empresa privada que posee más dinero que el propio gobierno. Ninguno de los fondos de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a ningún ciudadano cubano, salvo a aquellas personas que forman parte de GAESA. Por lo tanto, lo que estamos sancionando es una empresa que, en esencia, se apropia de cualquier actividad económica rentable en Cuba para desviar ilegalmente esos recursos a los bolsillos de un reducido grupo de allegados al régimen".

"Así pues, no se trata de sanciones contra el pueblo cubano, dado que el pueblo cubano no obtiene beneficio alguno de GAESA. Es una sanción dirigida contra esta empresa que le roba al pueblo cubano en beneficio de unos pocos", agregó Rubio, quien adelantó segundos después que Estados Unidos tiene "previsto aplicar más medidas de este tipo".

El 7 de mayo de 2026, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Rubio, anunció sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y otras entidades relacionadas, como la empresa Moa Nickel. Estas medidas forman parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que endurece la política de presión sobre el régimen cubano.

En la misma rueda de prensa, el Secretario de Estado explicó la posición de Estados Unidos respecto a la ayuda humanitaria para el pueblo cubano y aseguró que su gobierno ha ofecido hasta 100 millones de asistencia a Cuba.

El cubanoamericano al frente de la diplomacia estadounidense recordó que “$6 millones de ayuda humanitaria estadounidense ya fue distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia Católica".

"Estamos preparados para hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen allí cien millones de dólares de ayuda humanitaria. Hasta ahora no han aceptado… pero estamos ofreciendo más y es el régimen el que está obstaculizándolo", dijo el también asesor de Seguridad Nacional.

El canciller dijo que en su reunión en la Santa Sede discutió ese tema y comentó "esperamos poder hacerlo porque queremos ayudar al pueblo de Cuba que está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía."