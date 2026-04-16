Scott pide a Trump más presión sobre Cuba; GAESA y México en la lista de demandas

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El senador por Florida, Rick Scott, le envió una carta al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el régimen cubano, autorizada por una orden ejecutiva que a finales de enero declaró una Emergencia Nacional por la amenaza de la dictadura para la seguridad de Estados Unidos.

El republicano pidió que la Casa Blanca refuerce las sanciones a La Habana, “mucho más allá del petróleo” y adopte acciones contra “las principales fuentes de ingresos que sostienen al ilegítimo régimen Castro-Díaz-Canel, comenzando por el programa de misiones médicas y GAESA”, escribió.

Tras celebrar el “historial” de la Administración Trump frente a Cuba, el cual calificó de “excepcional”, el senador Scott celebró las medidas adoptadas por el Departamento de Estado para responsabilizar a funcionarios de varios países implicados en la contratación de las brigadas médicas cubanas.

“Las revocaciones de visas de agosto de 2025 dirigidas a funcionarios en Brasil, Granada y varias naciones africanas enviaron un mensaje inequívoco, y funcionaron: Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay, Guyana, San Vicente y las Granadinas han avanzado para eliminar […] sus acuerdos”, reconoció.

En ese sentido, el ex gobernador de la Florida aseguró que “el siguiente paso es aplicar esa misma arquitectura a las fuentes de ingresos que la orden actual aún no cubre y apuntar a países que no cumplen, como México”, precisó. En ese país, estarían emplazados unos tres mil profesionales de la salud cubana.

“Este programa genera miles de millones anuales y constituye la mayor exportación del régimen. Las naciones que contratan a estos trabajadores están subsidiando directamente el trabajo forzoso cubano, en violación de los principios de política exterior que su orden del 29 de enero reafirmó”, dijo.

Al referirse al conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos, GAESA, el senador Scott le recordó al presidente Trump que el mismo dominda cerca del 40 por ciento de la maltrecha economía cubana, desde el turismo, los puertos, la banca, el comercio minorista y las remesas.

“Cuando gobiernos extranjeros firman Memorandos de Entendimiento de infraestructura con GAESA, no están participando en comercio, están ampliando el control económico militar y proporcionando al régimen legitimidad y acceso a capital a largo plazo”, le aseguró.

El senador Scott se apoya en las secciones 3 y 5 de la Orden Ejecutiva del 29 de enero y le solicita al mandatario la aplicación de medidas directas contra “cualquier nación que mantenga contratos activos de misiones médicas cubanas o acuerdos de infraestructura nuevos o existentes con GAESA”.

Entre ellas enlista la ampliación en la aplicación de aranceles secundarios a los países con profesionales de la salud cubanos contratados, que serían determinados según la cuantía de los pagos recibidos por el régimen por el trabajo de los médicos.

También solicita más restricciones de visas, en particular a funcionarios gubernamentales responsables de administrar o renovar contratos de misiones cubanas y a ejecutivos de empresas con acuerdos de infraestructura nuevos o existentes con GAESA y el régimen.

Otras de las medidas pedidas por Scott es suspender la asistencia exterior al gobierno que tenga contratos de misiones médicas y prohibir que cualquier entidad vinculada EEUU firme nuevos memorandos de entendimiento de infraestructura con GAESA o sus subsidiarias.

“No podemos permitir que el régimen continúe con su sistema represivo. Debemos cortar el flujo de dinero que lo sostiene y hacerlos responsables”, escribió el senador Scott en X sobre la misiva enviada a Trump para aumentar la presión contra el régimen “debido a su continua tortura de presos políticos”.

El 29 de enero el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una Emergencia Nacional frente a lo que considera una amenaza “inusual y extraordinaria” de la dictadura cubana, que incluyó la imposición de aranceles a quienes suministren petróleo al régimen cubano.

La Sección 3 estipula la modificación de la orden por el Presidente, por información adicional o recomendación de altos funcionarios. Entretanto, en el apartado 5 se autoriza a los Secretarios de Estado y de Comercio a todas las medidas necesarias para implementarla y ejecutarla.

El republicano Rick Scott fue elegido por primera vez al Senado en 2019 y resultó reelecto en 2024. Antes había sido Gobernador de la Florida por dos términos, de 2010 a 2019. En sus roles, ha asumido una aptitud crítica frente al régimen comunista y de apoyo a los deseos de libertad del pueblo cubano.