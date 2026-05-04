Subsecretario de Estado Lewin responsabiliza al modelo comunista de Cuba por escasez y éxodo

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El subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa Jeremy Lewin dijo el domingo que "el sistema comunista de Cuba es una mentira cruel" y responsabilizó a décadas de corrupción y mala gestión de las élites del régimen por la escasez de bienes básicos en la isla.

En un post en su cuenta de X, el funcionario señaló que las estanterías en las tiendas están "totalmente desprovistas" como resultado de un modelo económico y político que, a su juicio, no prioriza las necesidades de la población.

Lewin denunció que los recursos disponibles en Cuba son canalizados "únicamente hacia la represión interna y hacia negocios turísticos estatales", que solo sirven para alimentar las cuentas en el extranjero del conglomerado militar GAESA, y de quienes calificó como "cleptócratas del régimen".

El subsecretario sostuvo además que esta situación explica el éxodo masivo de cubanos y aseguró que no resulta sorprendente que "más de un millón de cubanos hayan huido a Estados Unidos durante los años de Biden".

En un post anterior, Lewin celebró las sanciones adicionales a La Habana anunciadas el viernes por la administración del presidente Donald Trump. El alto funcionario calificó de "contundentes" las medidas contra "el régimen cubano y a sus élites cleptocráticas, su aparato militar y de inteligencia, y sus financiadores".

"A tan solo 90 millas de la patria estadounidense, los gobernantes comunistas de Cuba han entregado la isla a actores militares, de inteligencia y terroristas hostiles", alertó el subsecretario de Estado.

La orden ejecutiva firmada por Trump amplía el alcance de las sanciones contra el régimen cubano, al autorizar el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas y entidades vinculadas a sectores clave de la economía de la isla.

La medida incluye nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, e incluye a las entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o violaciones graves de los derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores de La Habana.

"Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario de Estado, Marco Rubio,

estamos reafirmando el dominio estadounidense en nuestro hemisferio y garantizando que el crimen, las drogas, el caos y el antiamericanismo jamás vuelvan a proliferar en nuestro territorio", concluyó Lewin.