La crisis en Cuba "no comenzó hace tres meses", aclara Dariel Fernández al senador Van Hollen

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El recaudador de impuestos del Condado Miami‑Dade, Dariel Fernández, rechazó las recientes declaraciones del senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, sobre la crisis humanitaria en Cuba y aseguró que el origen del problema no radica en sanciones recientes, sino en el sistema político impuesto en la isla desde hace más de seis décadas.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta en la red social X, Fernández afirmó que "la crisis humanitaria en Cuba no comenzó hace tres meses", sino "hace más de seis décadas con la imposición de una dictadura comunista y socialista brutal que ha asfixiado la libertad, la economía y el futuro del pueblo cubano".

En su declaración, el funcionario miamense de origen cubano sostuvo que culpar a factores externos sin reconocer la responsabilidad del régimen de La Habana es "incorrecto" e "irresponsable".

Fernández señaló que el régimen cubano "controla todos los aspectos de la economía, reprime al que piensa diferente y ha elegido constantemente el poder por encima del bienestar de su pueblo". Añadió que el sufrimiento de los cubanos es consecuencia directa de ese sistema y no del intento de exigir rendición de cuentas a las autoridades de La Habana.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade acusó además al senador Van Hollen de ser "cómplice del sufrimiento del pueblo cubano" con sus declaraciones y concluyó que, a su juicio, el verdadero cambio en Cuba solo llegará con libertad, democracia y el fin de lo que calificó como una tiranía.

Fernández respondió así a un mensaje previo de Van Hollen, quien pidió públicamente el fin del embargo petrolero impuesto por la administración del presidente Donald Trump y responsabilizó a esa política del agravamiento de la situación humanitaria en la isla.



En un video publicado el sábado, 2 de mayo, en la red social X, el legislador demócrata afirmó que "el único cambio que Estados Unidos ha logrado imponer a Cuba es una crisis humanitaria que afecta a millones de personas, a causa del bloqueo imprudente de Trump y Rubio que castiga al pueblo cubano, no al régimen cubano".

Van Hollen sostuvo que, más de tres meses después de implementadas esas medidas, el régimen cubano se mantiene en el poder mientras "hospitales colapsan, escuelas y negocios cierran, y las familias enfrentan apagones prolongados sin acceso a necesidades básicas".

El senador estadounidense reiteró que la política de presión hacia Cuba ha fracasado durante décadas y aseguró que "la única cosa que Estados Unidos ha conseguido forzar es una crisis humanitaria que está castigando al pueblo cubano, no al régimen", por lo que insistió en que el embargo debe terminar.



Su declaración se alinea con las reiteradas críticas del régimen de La Habana a las sanciones de Washington, a las que atribuye el deterioro económico de la isla y la profunda crisis en la que se sume su población, sin admitir el fracaso de su sistema político.