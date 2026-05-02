Trump dice que EEUU podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato"

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El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato” durante un discurso el viernes en Florida, en el que combinó comentarios sobre política exterior con referencias a La Habana.

Trump hizo la declaración mientras rendía homenaje al excongresista Dan Mica en el Forum Club de Palm Beaches, y al saludar a los asistentes. “Y él es originario de un lugar llamado Cuba, que tomaremos posesión casi de inmediato”, dijo.

“Cuba tiene problemas. Primero solucionaremos uno. Me gusta terminar el trabajo”, agregó sin ofrecer detalles.

En otro momento de su intervención, Trump describió una demostración de fuerza militar estadounidense, aludiendo al posible despliegue de un portaaviones frente a las costas cubanas.

“De regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Lo haremos llegar, detenerse a unos 100 metros de la costa y dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos’”.

Este viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas al régimen de La Habana.

La Orden amplía las sanciones existentes contra Cuba para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

De acuerdo al documento, esta incluye las entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o violaciones graves de los derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores de La Habana.