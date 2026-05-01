"2026: el año del cambio en Cuba", afirman en evento en Miami

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El 2026 marcaría el inicio de una transición democrática en Cuba. Así lo destacaron panelistas de la sesión informativa Cuba 2026: El año del cambio-Implicaciones para América Latina del Instituto para la Libertad en las Américas del Miami Dade College y el Museo Americano de la Diáspora Cubana celebrado este 30 de abril en Miami.

“En este 2026 viene un cambio en Cuba. Todavía estamos viendo el cuándo y el cómo. Pero creo que será antes del fin del verano de este año”, declaró a Martí Noticias, Marcell Felipe, abogado y presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana y uno de los expositores en este encuentro.

Esta sesión informativa formó parte del Programa de Becas del Instituto para la Libertad en las Américas. Entre los temas presentados a los becarios estuvieron la profunda crisis económica, energética y humanitaria en Cuba, la grave situación de muchos presos políticos cubanos y el rol de los activistas en la isla.

“El 2026 va a ser al menos el inicio de la transición de la tiranía en Cuba a la democracia. Que completemos la democratización, no va a ser posible porque este es un proceso que por suerte está punto de iniciarse”, afirmó a Martí Noticias el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, otro ponente en la sesión.

De acuerdo con este expreso político, el cambio en Cuba tiene que ver con la voluntad del pueblo cubano.

“Si el pueblo cubano no lo quisiese, no hay quien salve a ese pueblo. El pueblo cubano está cansado de la tiranía y quiere el fin de ese régimen oprobioso”, aseguró Ferrer.

María Werlau, directora de Archivo Cuba, expuso en este evento cómo el régimen de La Habana sigue usando la propaganda para intentar maquilar su imagen en el mundo.

“Sorprendentemente, la imagen y la percepción de Cuba internacionalmente en las élites y gobiernos es positiva. Ahora culpan a Trump del descalabro que hay en Cuba cuando sabemos que es culpa de una dictadura inefectiva en todo sentido, salvo en su proyección internacional, en su capacidad de manejar la propaganda y la desinformación, de reclutar a gente en los gobiernos. Eso sigue funcionando”, aseveró Werlau.

En su presentación en esta sesión como panelista, Mario Pentón, periodista de Martí Noticias, abordó las razones de por qué el régimen comunista cubano estaría en su fase terminal.

“Las grandes banderas de la dictadura cubana todas han caído”, señaló Pentón. “Ya no es el país de mejor educación en América Latina, la salud es un absoluto desastre, el pueblo cubano huye en masa de la isla, la seguridad ciudadana tampoco funciona.

“Entonces, el contrato social: te doy un poquito de comida, un poquito de seguridad a cambio de tu libertad, eso ya está roto. Por tanto, creo que este año, justamente, y debido también a la presión de Estados Unidos y a la conciencia que hay en Estados Unidos de que se necesita un cambio en Cuba, vamos a ver esa Cuba libre en el 2026", apuntó el periodista de Martí Noticias.

Tanto Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, como Miguel Cossío, jefe de operaciones de esa institución, resaltaron a Martí Noticias la importancia de este encuentro que reunió a becarios que son representantes políticos en países de América Latina.

“Estamos hablando de ministros, legisladores, políticos de diferentes partidos. Y han visitado el museo para ver la exposición permanente La experiencia cubana, sobre el exilio cubano, y para participar en esta conferencia muy importante por el momento actual que está viviendo en la isla y el impacto que tendría un cambio democrático en ese país para América Latina”, declaró Cossío.

“Las personas que nos visitan son líderes de América Latina, congresistas, diputados, embajadores, periodistas reconocidos que se unieron a este esfuerzo del Miami Dade College que es importante porque este conocimiento sobre la realidad hoy de Cuba y de cómo defender la democracia, regresa a la región con personas de influencia en sus países’, agregó Felipe.