Senado bloquea propuesta demócrata para limitar acciones militares de Trump contra Cuba

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Los republicanos del Senado bloquearon el martes una resolución impulsada por los demócratas que habría prohibido al presidente Donald Trump emprender acciones militares contra Cuba sin la aprobación del Congreso.

La iniciativa, presentada por el senador Tim Kaine, buscaba aprobar una resolución de poderes de guerra que obligara a la administración a retirar cualquier fuerza desplegada en Cuba o sus alrededores sin autorización del Congreso.

El texto también consideraba que el uso de la Guardia Costera u otros componentes militares para imponer un bloqueo o “cuarentena” constituiría un acto hostil que requeriría aprobación legislativa.

Sin embargo, los republicanos lograron impedir que la propuesta avanzara, con una votación de 51 a 47.

El senador Rick Scott, quien lideró los esfuerzos para frenar la iniciativa, acusó a los demócratas de ignorar las violaciones de derechos humanos del régimen de La Habana y respaldó la política de Trump hacia la región.

“El presidente Trump está haciendo todo lo posible para restablecer la libertad y la democracia en toda América Latina, y nosotros deberíamos hacer lo posible para apoyarlo”, afirmó.

Los demócratas han intentado en repetidas ocasiones restringir la autoridad del presidente para desplegar fuerza militar sin aprobación del Congreso, aunque sin éxito. Esta fue la primera votación de este tipo enfocada específicamente en Cuba.