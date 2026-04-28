"Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba", advierte Rubio

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en declaraciones a Fox News que Cuba es actualmente "un Estado fallido", sin una economía funcional y sin libertades políticas para su población, y sostuvo que la isla representa además un riesgo para la seguridad de Estados Unidos por su cercanía geográfica y por la presencia de países adversarios.

Rubio señaló que Cuba carece de una economía real y que la situación ha llevado a su población a vivir en condiciones de "miseria extrema", sin derechos políticos. Agregó que el país caribeño actúa también como "nación anfitriona de adversarios y competidores" de Estados Unidos, entre ellos China y Rusia, que utilizan el territorio cubano para sus propios fines.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la proximidad de Cuba a Estados Unidos marca una diferencia con otros escenarios internacionales y explicó que esa cercanía la convierte en un asunto de especial importancia para Washington.

"Eso es lo que diferencia a Cuba de cualquier otro lugar en Oriente Medio o en Asia. Está literalmente a 90 millas de Key West, a poco más de 100 millas de Mar-a-Lago. Así que está muy cerca, y eso importa, porque está dentro de nuestro hemisferio. Es lo más cerca que se puede estar. Por eso nos importa; por eso es importante", recalcó.

A la pregunta de qué cree que debería suceder en Cuba y qué intenta evitar la administración Trump, Rubio sostuvo que, a su juicio, existen solo dos posibles escenarios para el futuro de la isla.

"Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba. La primera es el colapso total; repito, no por nuestra culpa. La razón por la que la economía cubana lleva mucho tiempo colapsando es porque el marxismo en general no funciona, y menos aún cuando quienes intentan aplicarlo son incompetentes, no saben nada de economía y no les importa en absoluto. Solo les importa el control", señaló.

El secretario de Estado indicó que un colapso humanitario en un país con una población de entre 11 y 12 millones de personas, ubicado tan cerca del territorio estadounidense, "no sería algo bueno" para EEUU.

El segundo escenario, según Rubio, sería una mejora de la situación, aunque condicionada a la implementación de reformas económicas "muy sustanciales y serias", las cuales consideró imposibles bajo el régimen actual.

"Esas reformas son imposibles con esta gente al mando. Es imposible. Y quienes están al mando no solo son económicamente incompetentes. Han abierto las puertas a los adversarios de Estados Unidos para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad", apuntó.

Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump no permitirá la operación "con impunidad" de aparatos militares, de inteligencia o de seguridad extranjeros a 90 millas de las costas de Estados Unidos. "Eso no sucederá bajo la presidencia de Trump", concluyó.