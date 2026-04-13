Díaz-Canel pudiera terminar como Maduro, advierte congresista

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El congresista republicano Carlos Giménez afirmó que Díaz-Canel pudiera terminar como Nicolás Maduro, en una publicación en la red social X con la que respondió a las declaraciones del gobernante cubano a la cadena NBC News de que el régimen de La Habana no le teme a Estados Unidos.

“Maduro dijo lo mismo. ¿Cómo terminó eso? Y para que conste: él no es un presidente”, publicó Giménez en su perfil de X.

El legislador cubanoamericano por la Florida también dijo en esa publicación que el pueblo cubano desprecia al gobernante de la isla.

“¡Díaz-Canel es un dictador títere no elegido, universalmente despreciado por el pueblo cubano!”, aseguró Giménez.

Otro congresista republicano que reaccionó a la entrevista de Díaz-Canel en el programa Meet the Press de NBC News fue el candidato por su partido a gobernador de la Florida, Byron Donalds quien declaró que lo que Cuba necesitaba era un cambio de régimen.

“Necesitamos un cambio total de régimen en Cuba”, respondió Donalds en una entrevista al programa Meet the Press.

El legislador republicano calificó a Díaz-Canel como “un dictador que quiere gobernar Cuba con puño de hierro” y aseveró que la isla necesita un cambio a escala total de régimen por haber sido una dictadura comunista por 67 años.

“Han suprimido la libertad de expresión del pueblo cubano. El pueblo cubano hoy está racionando comida. Su economía está por los suelos”, apuntó Donalds.

El candidato a gobernador de la Florida respondió además a Meet the Press que no se interpondría a las decisiones de la Administración Trump en caso de una acción militar estadounidense para un cambio del régimen cubano.

"No voy a interponerme en las decisiones que tome el presidente ni el secretario Rubio en este frente, pero creo que es importante que todos escuchen las palabras del presidente cubano", señaló Donalds.



Por su parte, el senador Rick Scott calificó de “ridícula” la plataforma que le brindó NBC News a quien calificó de “brutal e ilegítimo dictador”, en referencia a la entrevista a Díaz-Canel de Meet the Press.



En un comunicado de prensa, Scott también formuló cinco preguntas que, en su opinión, el programa debió hacerle al designado gobernante cubano, referidas a la liberación de presos políticos; al fin de las misiones médicas del régimen, acusadas de formas de trabajo forzoso y trata de personas; a una expulsión de la isla de los servicios de inteligencia de Rusia, Irán y China; a permitir la legalización de los partidos políticos y las elecciones libres en Cuba así como la libertad de acceso al internet aún en medio de protestas populares en la isla.

El pasado 9 de abril, tras las primeras publicaciones sobre la entrevista de Díaz-Canel a Meet the Press, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, publicó en uno de sus perfiles en la red social X que lo que ocultaba el designador gobernante era que en Cuba no hay una democracia.

“El pueblo cubano lleva más de seis décadas secuestrado por una tiranía criminal, pero ese sistema corrupto y represor está llegando a su fin. Con la presión firme del presidente Trump, la caída de los dictadores de La Habana está más cerca que nunca”, aseguró Salazar.