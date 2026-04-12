Obispo de Palm Beach pide mayor acceso a internet y libertades políticas en Cuba

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El Obispo de Palm Beach, en Florida, Mons. Manuel de Jesús Rodríguez, llamó a un mayor acceso al internet dentro de Cuba y a que los cubanos puedan tener derecho a las libertades políticas y de expresión como parte, de lo que consideró, la dignidad humana.

“En Cuba tiene que darse un proceso donde a los cubanos se les permita tener acceso cada vez más a internet, se pueda tener el ejercicio de la libertad de expresión, que puedan también darse libertades políticas, como no, porque eso forma parte de la dignidad humana”, declaró el prelado a EWTN Noticias, noticiero católico diario producido por la agencia ACI Prensa.

Rodríguez, de origen dominicano, hizo este pedido tras su reciente visita a Cuba para asistir a la ordenación episcopal de Mons. Osmany Massó Cuesta como Obispo de Bayamo-Manzanillo.

De acuerdo con el prelado dominicano, el reciente indulto de 2010 presos anunciado por el régimen por Semana Santa fue un primer paso hacia lo que consideró “una solución a largo plazo y más estable”.

“No es, ciertamente, la solución definitiva ni total, pero es una señal que hay que apreciarla como un paso positivo”, dijo el prelado a EWTN Noticias.

En su opinión, la excarcelación de presos en Cuba por Semana Santa “debe ser continuada con otras medidas” que él aboga garanticen “cada vez más un creciente desarrollo integral de los cubanos y las cubanas a nivel social”.

Sin embargo, el indulto no ha beneficiado hasta el momento a ningún preso político, como han denunciado activistas, familiares y organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch dijo en comunicado que no había podido identificar a ningún prisionero político entre los excarcelados.

Según el reporte de EWTN Noticias, Mons. Rodríguez viajó a Cuba por primera vez en 1998, con la visita del Papa San Juan Pablo II. Un año después regresó a la isla como misionero, hasta el 2000.

“Al volver, después de 25 años, he encontrado un pueblo todavía con la misma fe, un pueblo lleno de esperanza, una Iglesia que ha seguido creciendo y que ha seguido renovándose. Pero el sufrimiento y el malestar a nivel general se ha multiplicado. Cuando yo estuve hace ya más de 25 años, la situación siempre a nivel humanitario y a nivel social era espantosa”, declaró el obispo.

A juicio de Mons. Rodríguez, ahora la crisis en Cuba escaló a lo que llamó “proporciones verdaderamente inhumanas (…) y es urgente nuestra solidaridad y nuestra respuesta”.