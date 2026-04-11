"Grave violación", crece repudio por agresión a preso político cubano Félix Navarro

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Más organizaciones de la sociedad civil cubana y defensoras de los Derechos Humanos se han sumado en las últimas horas a las denuncias por la golpiza propinada por autoridades carcelarias al preso político Félix Navarro.

Este jueves, la esposa del opositor, Sonia Álvarez, informó que tras finalizar una visita familiar el mayor Noslén Barroso, jefe de orden interior del penal, lo agredió brutalmente, lo esposó y lo trasladó a una celda de castigo.

El preso político es uno de los más conocidos opositores cubanos, integrante del grupo de los 75 que fue condenado a 25 años en 2003. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 fue detenido nuevamente y sentenciado a nueve años de cárcel.

Desde Cuba, el Consejo para la Transición Democrática también se sumó al llamado por la situación en la que actualmente se encuentra Félix Navarro, quien habría sido trasladado a una celda de castigo luego de la golpiza.

“Desde el Consejo denunciamos que este acto constituye una grave violación de derechos humanos contra una persona vulnerable, encarcelada injustamente por motivos políticos”, escribió la coalición opositora en Facebook.

También expresaron su “apoyo y solidaridad a su esposa, Sonia Álvarez Campillo, y a su hija, Saily Navarro Álvarez, también prisionera política y Damas de Blanco, una familia que ha sido objeto de persecución sistemática”.

El Consejo responsabiliza “de esta agresión y de cualquier consecuencia para la salud y la vida de Félix Navarro a la Seguridad del Estado y al Gobierno cubano por permitir, encubrir y sostener estos actos represivos”, agregó.





“Desde 2025 y hasta la fecha, hemos documentado al menos 36 eventos represivos en su contra, lo que evidencia un patrón sistemático de hostigamiento”, denunció Cubalex en un comunicado.

Entre estos hechos, Cubalex menciona golpizas, aislamiento prolongado, incomunicación, restricciones arbitrarias de visitas familiares, negativa de llamadas, traslados como castigo y falta de atención médica.

También Navarro ha sufrido de alimentación insuficiente y represalias constantes por denunciar abusos o ejercer sus derechos. “Presenta problemas de salud, lo que incrementa el riesgo para su vida e integridad física”, agrega.

La organización, que da seguimiento a los casos legales de opositores y presos políticos, ha documentado que Navarro “es una de las 8 personas a quienes les fue revocado el beneficio de excarcelación otorgado en enero de 2025”.

El líder y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel tampoco ha sido beneficiado con los indultos anunciados por el régimen cubano en Semana Santa, proceso que también ha criticado fuertemente Cubalex.

Entretanto, Amnistía Internacional Américas expresó en la red social X su “profunda preocupación” por la golpiza a Navarro y aseguró que la denuncia de su esposa no solo refleja el riesgo en que se encuentra el opositor.

“También evidencia otra dimensión de la represión en Cuba: el castigo contra las familias que buscan información, cuidan, acompañan y denuncian. El silencio oficial, las evasivas y el trato deshumanizante también son formas de violencia”.

De acuerdo con el grupo, los presos políticos cubanos “enfrentan encarcelamientos arbitrarios, incomunicación, amenazas, castigos y otras formas de maltrato por ejercer pacíficamente sus derechos”.

Pero la organización también hace hincapié en el sufrimiento de sus familias, “especialmente las mujeres, [que] suelen cargar además con hostigamiento, angustia, desgaste emocional y abandono institucional”, escribieron.

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Félix Navarro, garantías urgentes para su vida e integridad, contacto inmediato con su familia y justicia ante esta grave violación de derechos humanos”, demandaron.



