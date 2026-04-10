Amnistía Internacional exige la liberación del prisionero de conciencia Félix Navarro

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Amnistía Internacional (AI) exigió este viernes la liberación inmediata, así como garantías urgentes para su vida e integridad, contacto inmediato con su familia y justicia ante la grave violación de derechos humanos contra el líder opositor cubano Félix Navarro, declarado prisionero de conciencia por la organización.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por reportes de una golpiza contra Félix Navarro en prisión. La denuncia de su esposa, Sonia Álvarez, no solo refleja el riesgo en que se encuentra Félix. También evidencia otra dimensión de la represión en Cuba: el castigo contra las familias que buscan información, cuidan, acompañan y denuncian".

Tras una visita familiar el pasado 9 de abrl el opositor, de 72 años, fue interceptado por autoridades penitenciarias para una revisión abusiva. Después, fue esposado y golpeado por agentes del penal.

"Las personas presas de conciencia en Cuba enfrentan encarcelamientos arbitrarios, incomunicación, amenazas, castigos y otras formas de maltrato por ejercer pacíficamente sus derechos. Sus familiares, especialmente las mujeres, suelen cargar además con hostigamiento, angustia, desgaste emocional y abandono institucional", denunció AI.



Navarro cumple una condena de nueve años en la prisión de Agüica, en Colón, Matanzas, tras las protestas de julio de 2021. Su hija, también opositora, fue condenada en el mismo contexto. El disidente había sido excarcelado en enero de 2025, pero su libertad condicional fue revocada en abril de ese mismo año.